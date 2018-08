Zapatero y David Cameron defienden sus medidas económicas

Economía

26/07/2011

El presidente del Gobierno ha añadido también en la rueda de prensa celebrada en Londres junto al primer ministro británico David Cameron, que "la participación privada es excepcional y única".

José Luis Rodríguez Zapatero, ha insistido en que ha quedado claro que la eurozona "no va a dejar caer a Grecia" y ha subrayado que la participación del sector privado en el segundo plan de rescate al país heleno es "excepcional y única".

"La participación privada es sólo para Grecia, porque su volumen de deuda es importante", ha señalado el presidente del Gobierno en la rueda de prensa celebrada en Londres junto al primer ministro británico, David Cameron, con quien previamente se ha reunido para hablar de varios temas, entre ellos sobre economía.

"Si no hubiéramos tenido Unión Europea, si no hubiéramos tenido zona euro ni la capacidad de coordinación, esta crisis habría tenido consecuencias más graves para todos, para los que son euro y para los que no lo son", ha advertido Zapatero.

Ha indicado también que la recuperación económica será "larga, dura y difícil", no sólo en España, sino "en todos los sitios". "Por ello, debemos cooperar y hacer que la Europa económica agrande el mercado único, y que la estabilidad del euro y todas las políticas en favor de un mercado más integrado nos den crecimiento", ha señalado Zapatero.