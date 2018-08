Economía

Turbulencia en los mercados

Bruselas dice que los cambios necesarios estarán listos en 'semanas'

Redacción

05/08/2011

La prima de riesgo de España baja al nivel más bajo de la semana, por debajo de Italia. Zapatero y Sarkozy han convenido que los gobiernos colaboren y coordinen actuaciones en una perspectiva global.

El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, ha intentando lanzar un mensaje de calma a los mercados al defender que los cambios en el fondo de rescate europeo necesarios para permitirle la compra de deuda en los mercados secundarios y conceder préstamos a países en apuros estarán listos "en semanas, no meses".

En palabras de Rehn, hubiera sido "imposible" tener un acuerdo listo para su aplicación al día siguiente de la cumbre del euro porque hay que cumplir estos procesos. "Es un precio aceptable a pagar en democracia", ha ironizado.

"Es cuestión de semanas, no de meses", ha recalcado el comisario, después de recordar su papel a las capitales, para que aceleren los trámites de ratificación del acuerdo cuando estos trabajos concluyan. "Espero que todos los Estados miembros de la zona euro hagan lo que se espera de ellos para cumplir e implementar lo que se espera de ellos", ha precisado.

Por otra parte, según Rehn, España e Italia no van a necesitar un programa de apoyo por parte de sus socios, ya que "no estaría justificado" ante las medidas adoptadas.

"No, no creo que España e Italia vayan a necesitar un programa especial porque las bases de sus economías no lo justifican", ha dicho Rehn en una rueda de prensa en la que ha subrayado que ambos países se encuentran en vías de cumplir los objetivos marcados en política fiscal.

No obstante, en el caso de España, el comisario europeo ha subrayado la necesidad de continuar "firmemente" y concluir la reestructuración del sistema financiero, así como las reformas estructurales del mercado laboral.

En este sentido, Rehn ha subrayado que la presión de los mercados financieros sobre la deuda española e italiana "no es comprensible", aunque ha recordado a España que la implementación de las medidas adoptadas es "crucial y crítica".

Prima de riesgo

Los rumores de una intervención del Banco Central Europeo (BCE) en el mercado de deuda han hecho que la prima de riesgo española se desplomara y terminara la jornada en 370,87 puntos básicos, un nivel inferior a la de Italia por primera vez desde que comenzó la crisis financiera y económica.

La prima de riesgo, que ha alcanzado por la mañana el récord de 417,6 puntos básicos, ha emprendido una escalada bajista que le ha hecho cerrar en su nivel más bajo de la semana.

Esa caída ha sido posible gracias a que la rentabilidad del bono español a 10 años ha descendido hasta el 6,053%, frente al 6,284% de ayer, mientras que la de su homólogo alemán ha avanzado hasta el 2,345 %, en comparación con el 2,300 % del jueves.

El rendimiento de la deuda pública española se ha colocado así por debajo del que exigen los inversores a los títulos italianos a 10 años, que han terminado la sesión en el 6,081%, lo que ha propiciado que su prima de riesgo se situara en 373,6 puntos básicos.







Zapatero-Sarkozy



El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez, y el presidente de Francia, Nicolas, han convenido este viernes en la necesidad de que los distintos gobiernos colaboren y coordinen actuaciones en una perspectiva global, ante los temores surgidos en los últimos días sobre la economía mundial.

Según ha informado Moncloa en un comunicado, el jefe del Ejecutivo ha mantenido este viernes conversaciones telefónicas con el primer ministro de la República de Italia, Silvio Berlusconi, y con el presidente de la República de Francia para analizar la evolución de la crisis financiera y la situación del mercado de la deuda soberana de los países de la zona euro.

En su conversación, Zapatero y Sarkozy jan coincidido en la necesidad de aplicar los acuerdos adoptados por el Eurogrupo el pasado 21 de julio lo antes posible y han reafirmado su determinación en defender la estabilidad de la zona euro.

Crece la economía española



La economía española se desaceleró en el segundo trimestre del año y creció un 0,2% intertrimestral, una décima menos que en los primeros tres meses del año. En tasa interanual, el PIB español también se dejó una décima y creció un 0,7%, según el último Boletín Económico del Banco de España.

El banco emisor apunta a un "debilitamiento de la actividad" en el segundo trimestre de este año en un entorno marcado por el "agravamiento de la crisis de la deuda soberana en la zona euro".

Según explica, parte de esta desaceleración se debe al retroceso de la demanda nacional (-1,9% interanual), más pronunciado que en el trimestre anterior.