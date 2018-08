El Tesoro de EEUU critica a S

Economía

Deuda estadounidense

08/08/2011

Las otras dos agencias calificadoras de riesgo, Moody's y Fitch, han decidido mantener la máxima calificación de AAA para la deuda de EE. UU.

El secretario del Tesoro de EE. UU., Timothy Geithner, ha asegurado en una entrevista transmitida por la cadena CNBC que "S&' || 'P ha demostrado un criterio verdaderamente terrible y se ha comportado de forma muy pobre" al degradar la deuda de EE. UU., de AAA a AA+.

"Han demostrado una asombrosa falta de conocimiento sobre la matemática básica del presupuesto fiscal de EE. UU.. Creo que sacaron precisamente una conclusión errónea del acuerdo presupuestario", ha señalado Geithner.

La decisión de S&' || 'P "no ha cambiado nada" y "no existe riesgo de que EE. UU. no pueda cumplir con sus obligaciones", ha remachado Geithner, quien ha notificado al presidente, Barack Obama, que permanecerá en el cargo para hacer frente a los desafíos que afronta el país.

