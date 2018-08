Economía

Freno a la especulación bajista

Jesús Torquemada

12/08/2011

La prohibición de las "operaciones a corto" en las bolsas de España, Francia, Italia y Bélgica es el tipo de medidas que deben tomar los gobiernos. La pena es que no las adopten todos y a la vez.

Una operación a corto consiste en ganar dinero con algo que ni siquiera es tuyo, provocando a cambio un empobrecimiento general. Consiste en lo siguiente. Le pides prestadas a alguien unas acciones de una determinada compañía. En ese momento cada acción de esa compañía vale en Bolsa 20 euros, por ejemplo, pero tú no pagas nada de momento. Inmediatamente, vendes esas acciones y te embolsas los 20 euros. Si son muchas acciones, o si te pones de acuerdo con otras personas para hacerlo todas a la vez, eso significa que de repente hay muchas acciones de esa compañía a la venta, hay más oferta que demanda, y eso tira de su precio para abajo.

Cuando, unas horas después, la acción ha bajado hasta 16 euros, por ejemplo, la compras por ese precio y se la devuelves al prestamista. Has ganado 4 euros por acción, menos la pequeña cantidad que le tienes que pagar al que te la ha prestado. Eso no es una inversión; eso es una apuesta. No contribuyes a financiar a las empresas, que es para lo que debían servir las bolsas, sino a hundirlas. No creas ningún puesto de trabajo, sino que destruyes a las empresas que los crean. Por tanto, estas medidas tenían que haberlas adoptado los gobiernos europeos hace tiempo.

Estados Unidos ya lo ha hecho en ocasiones, y países asiáticos como Corea del Sur, también. Por supuesto, los neoliberales pondrán el grito en el cielo, dirán que eso atenta contra la libertad de mercado. Es hora de responderles que ellos son en gran medida responsables de esta crisis por las ingenierías financieras que inventaron los bancos de inversión de Wall Street y por haber convertido la economía mundial en una economía de casino.