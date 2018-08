Economía

Conflicto laboral

Los trabajadores de Daewoo Vitoria piden parar el proceso del ERE

Redacción

30/08/2011

Piden al Gobierno Vasco que paralice el periodo de consultas del ERE por considerar "insuficiente" la documentación del plan de acompañamiento social.

El Comité de Empresa de Daewoo Electronics-Demesa ha anunciado este lunes que van a solicitar a la delegación de empleo del Gobierno vasco que paralice el periodo de consultas del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción planteado por la firma coreana, al considerar "insuficiente" la documentación del plan de acompañamiento social para los 147 trabajadores que serán despedidos.

El Comité de empresa se ha reunido esta mañana con representantes de la empresa, a quienes les habían solicitado documentación sobre las subvenciones percibidas desde que se instalara en Vitoria hace catorce años, así como las causas productivas y técnicas para justificar el expediente.

Desde ELA, Carlos del Río ha criticado que los responsables "no han traído nada" de la documentación solicitada, sino que han dicho que "irán comentando los datos" durante el periodo de consultas. "No van a traer nada", ha lamentado.

Asimismo, han solicitado a la empresa que paralice el periodo de consultas del ERE al considerar que la documentación del plan de acompañamiento social "es insuficiente y deja mucho que desear". Ante la negativa de la multinacional, el Comité se ha dirigido a la Delegación del Trabajo en lava para pedir esta paralización.

El periodo de consultas del ERE tiene una duración de un mes. Transcurrido ese plazo, será el Gobierno vasco quien decidirá sobre la propuesta de expediente de extinción.

Por otro lado, los trabajadores han denunciado que las explicaciones de la empresa sobre el rechazo de dos pedidos en el mes de octubre del pasado año, "ratifica que el cierre de la firma es premeditado" y que a Daewoo "no le interesa seguir con la planta de Vitoria".

Ante esta situación, los trabajadores ya han comenzado a diseñar un calendario de movilizaciones que se iniciará este martes a las 12.00 horas en la plaza de la Virgen Blanca.

El Comité de Empresa de Daewoo Electronics-Demesa ha anunciado este lunes que van a solicitar a la delegación de empleo del Gobierno vasco que paralice el periodo de consultas del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción planteado por la firma coreana, al considerar "insuficiente" la documentación del plan de acompañamiento social para los 147 trabajadores que serán despedidos.El Comité de empresa se ha reunido esta mañana con representantes de la empresa, a quienes les habían solicitado documentación sobre las subvenciones percibidas desde que se instalara en Vitoria hace catorce años, así como las causas productivas y técnicas para justificar el expediente.Desde ELA, Carlos del Río ha criticado que los responsables "no han traído nada" de la documentación solicitada, sino que han dicho que "irán comentando los datos" durante el periodo de consultas. "No van a traer nada", ha lamentado.Asimismo, han solicitado a la empresa que paralice el periodo de consultas del ERE al considerar que la documentación del plan de acompañamiento social "es insuficiente y deja mucho que desear". Ante la negativa de la multinacional, el Comité se ha dirigido a la Delegación del Trabajo en lava para pedir esta paralización. El periodo de consultas del ERE tiene una duración de un mes. Transcurrido ese plazo, será el Gobierno vasco quien decidirá sobre la propuesta de expediente de extinción.Por otro lado, los trabajadores han denunciado que las explicaciones de la empresa sobre el rechazo de dos pedidos en el mes de octubre del pasado año, "ratifica que el cierre de la firma es premeditado" y que a Daewoo "no le interesa seguir con la planta de Vitoria". Ante esta situación, los trabajadores ya han comenzado a diseñar un calendario de movilizaciones que se iniciará este martes a las 12.00 horas en la plaza de la Virgen Blanca.