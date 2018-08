Economía

Reforma de la Constitución

CCOO y UGT instan a los grupos a rechazar la reforma constitucional

Redacción

31/08/2011

Las centrales han convocado movilizaciones que comienzan este miércoles y terminarán el 6 de septiembre con una manifestación en Madrid que esperan "masiva e importante".

Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, han enviado una carta a los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado para que rechacen la tramitación de la reforma de la Constitución que limita el déficit público.

En una rueda de prensa conjunta, Toxo y Méndez han concretado las movilizaciones y las iniciativas contra esta reforma, que comienzan hoy y se sucederán los próximos días hasta culminar el 6 de septiembre en Madrid, donde esperan una manifestación "masiva e importante" de rechazo al fondo y a la forma de la iniciativa.

Ambos líderes han advertido frente a algún "posible" movimiento en contra de los derechos laborales "con tal de atraer y contentar" a algunos grupos, en referencia a los nacionalistas, que reclaman cuestiones como suprimir la ultraactividad de los convenios colectivos (que no se renueven automáticamente tras su vigencia).

También han criticado las medidas laborales aprobadas por el Ejecutivo, especialmente el contrato de formación para jóvenes de hasta 30 años, que consideran un nuevo tipo de contrato "basura", y la supresión del límite al encadenamiento de contratos temporales.

En cuanto al diálogo social y su relación con el Gobierno, Méndez ha dicho que "tiene ya poco recorrido" y que "por prudencia" los sindicatos lo han "ubicado en la consulta y no en la negociación", aunque Toxo ha asegurado que "ya no da ni para consultas" porque no es solo cuestión de tiempo, sino también de fiabilidad.