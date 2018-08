Economía

El Gobierno Vasco pedirá a Daewoo tres informes que justifiquen el ERE

01/09/2011

Ahora la empresa tendrá 10 días hábiles para aportar dichos documentos y, a partir de ese momento, comenzará el periodo de consulta en otros 30 días hábiles.

El Gobierno Vasco exigirá a la empresa Daewoo de Vitoria-Gasteiz que aporte tres informes laborales y económicos que justifiquen el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción presentado y que podría suponer la pérdida de los 147 puestos de trabajo que hay en esta planta.



El Gobierno Vasco requerirá concretamente un plan de acompañamiento social, en el que se detallan las medidas a adoptar para minimizar los efectos del cierre y fomentar la recolocación de los trabajadores; un plan industrial sobre las inversiones para hacer esta empresa viable y competitiva y un análisis económico financiero sobre la situación de la compañía.



El comité de empresa se ha reunido esta mañana con la viceconsejera de Trabajo del ejecutivo autonómico, Sonia Pérez, el viceconsejero de Desarrollo Industrial, Xabier Garmendia, y el director de ese área, Juan Garayar.



El presidente del comité, José De Miguel, ha explicado al término de la reunión, que los representantes de Empleo e Industria les han dado la razón al admitir que la empresa no ha presentado la documentación requerida y que además lo aportado hasta ahora no está "firmado" y "sellado" convenientemente, por lo que el periodo de consulta sobre el ERE de extinción no está abierto todavía.



Ahora la empresa tendrá 10 días hábiles para aportar dichos documentos y, a partir de ese momento, comenzará el periodo de consulta en otros 30 días hábiles.







12,1 millones de euros

En esta reunión, el comité de Daewoo ha podido saber que, desde su implantación en Vitoria-Gasteiz hace 14 años, la multinacional surcoreana ha recibido ayudas de 5,3 millones de euros por parte del Gobierno Vasco y otros 6,8 millones de la Unión Europea, a las que hay que sumar las subvenciones de la Diputación de Álava y el Gobierno central, según han desvelado el presidente del comité.

Por otra parte, varias decenas de trabajadores de Daewoo se han concentrado ante la sede del Gobierno Vasco en Vitoria-Gasteiz durante la celebración de esta reunión, a cuyo término los representantes del comité han expresado su satisfacción por el desarrollo de la entrevista.