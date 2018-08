Economía

Navarra recuperará el Impuesto de Patrimonio si lo hacen los demás

Redacción

12/09/2011

El consejero de Economía, Álvaro Miranda, ha declarado que tomará la medida si se aplica en "todas" las comunidades autónomas.

El Gobierno foral está a la espera de lo que hagan el resto de comunidades autónomas respecto a la recuperación del Impuesto de Patrimonio y "si se aplica en todas, Navarra lo aplicará", ha dicho hoy el vicepresidente segundo y consejero de Economía y Hacienda, Álvaro Miranda.

"Navarra tiene que esperar a ver qué hace el resto de comunidades autónomas", ha manifestado Miranda, quien ha precisado que si lo aplican todas lo aplicará, pero "si hay comunidades que se saltan a la torera lo que apruebe el Congreso de los Diputados y no lo aplican", la Comunidad foral "tendrá que pensar lo que hace, no sea que por implantar aquí el Impuesto de Patrimonio y los demás no, nos quedemos sin patrimonio y sin impuesto".

En declaraciones a los periodistas antes de presidir la reunión del Consejo Económico y Social, Miranda ha recordado que hace tres años ya dijeron que no estaban de acuerdo en que se retirase ese impuesto, ya que "fue en el peor momento". Y eso que "UPN lo llevaba en su programa electoral, pero tuvimos la valentía de decir que no era el momento", ha recalcado.

Respecto a su recuperación ahora, ha comentado que "recuperar un gravamen a los grandes patrimonios nacionales es una tónica que se está implantando en los países europeos gobernados por izquierdas y derechas por lo que no es una salida de tono, quizá como todo en España, tarde y mal", ha opinado.