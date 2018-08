Economía

Fusión de las cajas vascas

ELA cree 'paradójico' el acuerdo de las cajas con Bildu

Redacción

13/09/2011

Txiki Muñoz se ha mostrado sorprendido porque "en el mismo momento" en el que las cajas apuestan por el "ámbito estatal", se produzca "un acuerdo con Bildu.

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, ha asegurado que el acuerdo de entre las cajas vascas y Bildu para materializar la fusión fría de las entidades financieras demuestra la "tremenda opacidad" del proceso y que resulta "paradójico" en un momento en que "se va por el ámbito estatal" de negociación colectiva.

En una entrevista en el programa "Egun on Euskadi" de ETB-2, Muñoz ha afirmado que el acuerdo con Bildu "no incorpora ningún cambio" respecto a "la tremenda opacidad con la que se hacen las cosas". "La participación necesaria e imprescindible en esta crisis democrática que padecemos no se tiene que concretar en cómo se pone un banco en un parque", ha advertido. Además, ha afirmado que ELA ha tenido conocimiento del pacto "por la prensa".

Por otra parte, ha recordado que las Cajas optan por el ámbito estatal de negociación colectiva, "un ámbito muy rentable para las empresas, porque empobrecen las condiciones de trabajo", mientras ELA defiende el ámbito vasco. "Hasta ahora las Cajas nos han contestado que no. Es paradójico que en el mismo momento en que se va por el ámbito estatal, se produzca un acuerdo con Bildu", ha censurado.

El líder sindical ha reiterado que "desde hace mucho tiempo" la central abertzale ha defendido que "una de las consecuencias de la crisis financiera" debería haber sido "potenciar la banca pública, las cajas, haber hecho una fusión de cajas completa".

"No han ido por ahí. Han ido por la bancarización y, probablemente, quien mejor explica lo que se quiere hacer es el BBVA y el Santander, que dicen que, como consecuencia de la privatización de Cajas, su negocio bancario, la acumulación de más poder de capital, lo van a incrementar en los próximos años un 50%", ha indicado.