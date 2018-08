Economía

Fusión de las cajas vascas

CCOO pacta con las cajas vascas un acuerdo laboral de cara a la fusión

15/09/2011

Está previsto que los representantes de BBK, Kutxa y Caja Vital y de CCOO, Pixkanaka (Kutxa) y el Grupo Independiente Vital firmen en las próximas horas el acuerdo alcanzado.

El sindicato CCOO y las organizaciones Pixkanaka y el Grupo Independiente Vital, que tienen el 65 % de la representación sindical en el conjunto de BBK, Kutxa y Caja Vital, han logrado un acuerdo con representantes de estas entidades sobre

el contenido del acuerdo laboral para la fusión de las cajas vascas.



Según han informado fuentes de CCOO, se trata de un acuerdo "con mucho contenido" que establece, entre otras cuestiones, un calendario de prejubilaciones, que afectará a unas 500 personas y que durará hasta enero de 2014. Por su parte, las cajas vascas creen que el acuerdo laboral refuerza la integración.

El pacto alcanzado incorpora, asimismo, compensaciones "muy importantes" vinculadas a la movilidad geográfica de los

trabajadores, según las mismas fuentes.



Las partes han acordado, igualmente, la equiparación de jornada y de sistemas de previsión social de los trabajadores de las cajas vascas para el 1 de enero de 2013.



En materia de negociación colectiva han acordado la firma de los convenios en negociación de las cajas por un período de tres años, hasta 2013, con un incremento salarial equivalente al IPC real anual.



Está previsto que los representantes de BBK, Kutxa y Caja Vital y de CCOO, Pixkanaka (Kutxa) y el Grupo Independiente Vital firmen en las próximas horas el acuerdo alcanzado.







ELA

El sindicato ELA ha rechazado el acuerdo por entender que se ha optado por el ámbito estatal de negociación colectiva. En este sentido, también ha mostrado su "profunda decepción" con el contenido del acuerdo suscrito por Bildu con BBK, Vital y Kutxa.





LAB



El sindicato LAB ha opinado que el acuerdo laboral para la integración de las cajas de ahorro vascas es insuficiente y ha censurado que no incluya su propuesta para concretar la celebración de una consulta entre la plantilla.

Según ha explicado LAB en una nota, en la reunión entre sindicatos y cajas celebrada hoy la central abertzale ha propuesto que el acuerdo laboral incluya la celebración de una consulta en el primer trimestre de 2012 para que los trabajadores de dichas entidades se posicionen en relación al marco de negociación que desean que se les aplique: el ámbito estatal o el del País Vasco y Navarra.

Según el sindicato, las tres cajas "se han opuesto a incluir dicha concreción en el acuerdo, señalando que la no inclusión no significa que en otros ámbitos no se pueda dar".





Aralar



Aralar ha anunciado que no apoya la fusión porque no ve "garantías suficientes para mantener la obra social y los objetivos económico-productivos de las cajas".

Ha opinado que se observan aspectos "muy preocupantes" en ese proceso, en el que, a su juicio, no se ofrecen "garantías suficientes" para el mantenimiento de la obra social.