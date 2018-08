Economía

Crisis Grecia

Sarkozy le dice a Papandréu que no se dejará caer a Grecia

Redacción

30/09/2011

Sarkozy ha anunciado que mantendrá un encuentro en los próximos días en Alemania con Merkel, para estudiar la situación de Grecia, ya que considera "una obligación moral" apoyar a la economía helena.

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, le ha asegurado en París al primer ministro griego, Yorgos Papandréu, que no se dejará caer a Grecia y que el eventual fracaso de ese país"sería el fracaso de Europa".



Sarkozy ha dicho que hay "obligaciones morales y económicas" para no dejar caer a ese país y ha pedido a Papandréu que cumpla los compromisos asumidos por su Gobierno, a lo que el mandatario griego respondió que lo hará "con transparencia".



"El fracaso de Grecia sería el fracaso de Europa, no hay alternativa. Tenemos la obligación moral y económica de ser solidarios", ha declarado el presidente francés al término de un encuentro de cerca de una hora en el Palacio del Elíso.



Sarkozy ha afirmado haber pedido a Papandréu que ponga "vigor en las reformas a las que se ha comprometido su Gobierno", y ha agregado que ha recibido el compromiso del primer ministro heleno de afrontarlas "de forma escrupulosa".



Papandréu ha respondido de esta forma a las protestas que provocó en su país la llegada de los expertos de la "troika" que forman la Comisión Europea (CE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE).



"Estamos dispuestos a acoger a expertos franceses y de otros países para que puedan ver lo que hacemos con total transparencia y que todo el mundo sepa las reformas, los esfuerzos y los sacrificios que hacemos para cambiar nuestro país", señaló.



Papandréu viajó a París horas después de haberse reunido en Varsovia con el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y tres días más tarde de haberse entrevistado en Berlín con la canciller alemana, Angela Merkel.



Precisamente, Sarkozy ha asegurado que viajará en los próximos días a la capital germana para "proseguir el trabajo de

coordinación" entre Francia y Alemania con vistas a "proteger Europa".