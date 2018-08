Economía

En busca de un acuerdo

Desconvocan los paros en Metro Bilbao para el jueves y el día 13

Redacción

05/10/2011

Las protestas estaban convocadas en rechazo a la reestructuración de los talleres que había planteado la dirección.

Los paros convocados en Metro Bilbao para mañana y el próximo día 13, en rechazo a la reestructuración de los talleres que había planteado la dirección, han quedado desconvocados con la intención de llegar a un entendimiento con la empresa.



Los trabajadores del suburbano han celebrado hoy asambleas para discutir la última propuesta de la dirección sobre la reorganización de los talleres, que ayer fue aceptada por los sindicatos CCOO, CIM y ESK, que se descolgaron de la convocatoria de los paros anunciados, pero no por ELA y LAB.



En la reunión de ayer, la dirección de Metro Bilbao, además del compromiso de no reducir plantilla ni subcontratar labores de

mantenimiento, ofreció no cambiar la denominación para los puestos del colectivo de técnicos y el de supervisores de mantenimiento.