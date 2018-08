Economía

Cumbre decisiva

Merkel: 'La UE necesita un cortafuegos para acotar la crisis'

26/10/2011

Los líderes de la eurozona están reunidos para debatir sobre el impago del 60% de la deuda griega, la recapitalización de la banca y el refuerzo del fondo de rescate hasta un billón de euros.

Noticias (1) El Bundestag respalda a Merkel para ampliar el fondo de rescate

La canciller alemana, Angela Merkel, ha afirmado que la medida decisiva que deben acordar los países de la zona euro y la Unión Europea hoy es crear "un cortafuegos" para evitar contagios en la crisis y nuevos casos como el de Grecia.

En una declaración de Gobierno ante el Bundestag, el parlamento germano, Merkel ha subrayado que esa medida es una condición indispensable para que los acreedores privados participen en el rescate.

La intervención de la canciller alemana se ha producido poco antes de la votación de la ampliación del Fondo Europeo de Estabilización Financiera (FEEF), una propuesta consensuada por los partidos de la coalición gubernamental y la oposición socialdemócrata y verde.



Además, Angela Merkel ha afirmado que "el riesgo derivado de optimizar" el Fondo Europeo de Estabilización Financiera (FEEF) "es asumible" y "no existe mejor opción" que esa medida. Merkel ha subrayado que "no sería responsable no asumir ese riesgo", en referencia a aprovechar la capacidad de apalancamiento (endeudamiento) del fondo

de rescate y optimizar los recursos.

Ha agregado que ni la aportación germana a este fondo -de 211.000 millones de euros en la actualidad- ni su volumen total -de 440.000 millones de euro- se van a incrementar, pero que se pueden aplicar fórmulas para "aumentar su efecto", excluyendo en todo momento la participación del Banco Central Europeo (BCE).

La canciller ha destacado igualmente que Europa necesita convertirse en "una unión de estabilidad".







Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE se encuentran reunidos, tras una intensa maratón de negociaciones y encuentros durante los últimos días, con el objetivo de tratar de acordar finalmente un plan global para combatir la crisis de deuda de la eurozona y calmar a los mercados.

El plan incluye tres pilares sobre los que hay un principio de acuerdo: un impago ordenado del 60% de la deuda griega para hacerla sostenible, la recapitalización de los grandes bancos con alrededor de 100.000 millones con el fin de que resistan a la crisis y un refuerzo del fondo de rescate para frenar el contagio a España e Italia, que podría llegar a 1 billón de euros gracias al apalancamiento.

Pero persiste el desacuerdo sobre si el Banco Central Europeo (BCE) debe seguir comprando bonos españoles e italianos, algo que Alemania rechaza mientras que el resto de países considera que sin el BCE el plan anticrisis no tendrá credibilidad en los mercados y fracasará.

Italia es el centro de atención de la cumbre. Los líderes europeos han redoblado la presión sobre el primer ministro, Silvio Berlusconi, para que acelere nuevos recortes y reformas destinados a estabilizar la tercera economía de la eurozona. Bruselas niega que se trate de una "humillación" y alega que las decisiones de Roma afectan a la estabilidad del conjunto de la eurozona.

En las últimas horas, el foco se ha alejado de España, gracias en parte al apoyo expreso del presidente francés, Nicolas Sarkozy, que dijo el domingo que España "ya no está en primera línea" de la crisis. "España e Italia ya no están en el mismo saco. El presidente Zapatero ha emprendido las reformas que prometió a sus socios, mientras que Berlusconi ha prometido cosas que luego no ha hecho", explica un alto funcionario de la UE.

La agenda ha dado comienzo a las 18.00 horas con una reunión de los líderes de los 27 para aprobar la recapitalización bancaria. Este encuentro, no previsto inicialmente, se ha convocado a petición del primer ministro británico, David Cameron, que temía verse excluido de las decisiones. A partir de las 19:00 horas habrá una cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno del Eurogrupo en la que está previsto cerrar el resto del plan.