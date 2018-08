Economía

Zapatero ve 'muy malo' el dato del paro y dice sentirse 'responsable'

29/10/2011

Achaca la escalada del paro a cerca de cinco millones de parados a la crisis de deuda y confía en que el acuerdo sobre el euro sirva para "despejar" las dudas.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha calificado de "muy malo" el último dato de paro y lo ha achacado a la crisis de las deudas soberanas europeas, no a factores internos, por lo que confía en que los últimos acuerdos de Bruselas y el G20 permitan superar la situación.

En rueda de prensa, Zapatero ha mostrado su "profunda preocupación" por la encuesta de población activa (EPA) del tercer trimestre del año, según la cual el número total de parados roza ya los cinco millones.

"Me siento el principal responsable, lo he dicho en más de una ocasión; esta crisis ha tenido un efecto extraordinariamente negativo en los datos del paro; soy muy consciente de la zozobra, de la inquietud, de la preocupación, cuando no de la angustia que puede tener numero muy elevado de personas ante las expectativas de empleo", ha asegurado.

Reunión del G20

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha confiado en que el G20, que se reúne la próxima semana en Cannes (Francia), esté "a la altura", por lo que ha pedido a los países emergentes y "a buena parte" de los desarrollados a hacer un "esfuerzo" para que la economía mundial "siga tirando".

"El G20 salvó el sistema financiero, ahora tiene que actuar de nuevo y espero que pueda estar a la altura", ha asegurado Zapatero en una rueda de prensa en la XXI Cumbre Iberoamericana, quien antes había reclamado a estos países más estímulos fiscales, más consumo, más demanda y más inversión.