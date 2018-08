Economía

Crisis griega

Papandréu supera la moción de confianza en el Parlamento griego

Redacción

05/11/2011

Asimismo, el jefe del Ejecutivo griego ha llamado a la formación de un Gobierno de coalición y se reunirá este sábado con el presidente del país heleno, Carolos Papulias.

El Gobierno griego del primer ministro socialista Yorgos Papandréu ha sobrevivido este viernes a un crucial voto de confianza en el Parlamento de Atenas, ha anunciado el presidente de la Cámara, Filippos Pechalnikos.



En una votación muy ajustada, el primer ministro ha recibido 153 votos, mientras que 145 diputados votaron en contra del gobierno socialista, que desde 2009 trata de sacar a Grecia de la crisis. Dos diputados no han acudido a la votación, que se ha celebrado en abierto uno por uno.



La dramática crisis política de Grecia se inició esta semana cuando Papandréu anunció que convocará un referéndum sobre las ayudas pactadas en la cumbre europea del 26 de octubre, que al final retiró ayer tras sufrir fuertes presiones internas y externas.



El anuncio fue recibido con mucho malestar entre los socios comunitarios y causó pánico en las bolsas, que temían un voto negativo, lo que causaría probablemente una quiebra descontrolada del país helénico.



A cambio de severas medidas de austeridad, Grecia recibirá de sus socios europeos y del Fondo Monetario Internacional (FMI) 130.000 millones de euros adicionales y se le condonará la mitad de su deuda a acreedores privados.





Papandréu pide formar un Gobierno de coalición



El jefe del Ejecutivo griego, Yorgos Papandreu, ha llamado este viernes desde el Parlamento a la formación de un Gobierno de coalición, durante un discurso en el que ha defendido la necesidad de que Grecia cuente con un Ejecutivo fuerte para aprobar la ayuda europea y en el que ha sugerido que no tendría que ser él el primer ministro.

"No me importa ser elegido otra vez primer ministro", ha dicho, al insistir en que mantener el cargo no es su prioridad. En este sentido, ha anunciado que entablará conversaciones con cuatro formaciones y que se reunirá este sábado con el presidente del país heleno, Carolos Papulias, para hablar sobre una hipotética administración de consenso.

Por otro lado, ha descartado la convocatoria de elecciones anticipadas porque tendría consecuencias "catastróficas".



Referéndum

Papandreu ha defendido el referéndum que propuso esta semana y que finalmente ha descartado porque, a su juicio, sería mejor si los griegos pudiesen decidir su propio futuro.

Dicha consulta tenía como eje central plantear a la ciudadanía la aprobación del plan de rescate, algo que considera una "prioridad nacional" porque dará "seguridad" al país. El acuerdo, ha añadido, permite a Grecia eliminar "gran parte" de sus préstamos y contempla el pago de intereses "muy bajos". "Nos hace el camino más fácil para los próximos años", ha señalado.