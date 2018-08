Economía

Crisis financiera

Las tensiones políticas de Grecia e Italia lastran los mercados

Redacción

07/11/2011

La bolsa europea que más ha bajado hoy ha sido la española, y solo la italiana ha conseguido cerrar en positivo. Sigue la bolsa.

Las tensiones políticas que rodean a Grecia e Italia pasaron hoy factura a la mayoría de plazas europeas, con la excepción de la italiana, que acogía con optimismo una posible dimisión de Silvio Berlusconi.



La bolsa europea que más bajó hoy fue la española, que se dejó el 1,40%, mientras que la francesa cayó el 0,64% y la de Fráncfort, el 0,63%. También la bolsa de Londres cerró con pérdidas del 0,30 %.



Solo la bolsa italiana conseguía subir en la sesión, el 1,32 %, y ello a pesar de que la jornada bursátil de hoy comenzaba ya con la mirada de los inversores puesta en Grecia, después de que ayer su rimer ministro, Yorgos Papandréu, dimitiera para dar paso a un gobierno de unidad nacional.



Los rumores respecto a una posible dimisión de Silvio Berlusconi, disparaban a media sesión las subidas de la bolsa de Milán, lo que sirvió para mitigar los descensos del resto de plazas europeas.

El partido del primer ministro italiano se esfuerza en acallar los rumores y dice que "no tienen fundamento", unas declaraciones que no obstante, no han modificado el cambio de tendencia de las bolsas europeas.

A las 14:00 horas, la bolsa española continuaba registrando las mayores caídas de Europa, el IBEX 35 cedía el 0,96 %, mientras que la bolsa francesa caía un 0,08 %; la alemana, un 0,03 % y la británica, un 0,47 %.

La bolsa italiana consolidaba su vuelco y repuntaba un 2,15 %, después de haber comenzado la sesión con caídas cercanas al 3 %.

Además, los mercados se mantienen a la espera de la reunión de los ministros de Finanzas de los 17 países del euro, que intentarán en Bruselas concretar los detalles técnicos del plan anticrisis europeo.

La sesión se ha desarrollado en un escenario de incertidumbre ante las crisis políticas de Italia y Grecia.

Unas dudas que hoy se trasladaban al mercado de deuda, donde la prima de riesgo italiana se disparó hasta zona de máximos históricos si bien, en clara sintonía con el mercado de renta variable, comenzaba a descender según se conocían las informaciones respecto a un posible cambio de gobierno en Italia.