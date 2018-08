Economía

Italia

Berlusconi dimitirá tras aprobar las medidas de austeridad de la UE

Redacción

09/11/2011

Además, el todavía primer ministro italiano ha dicho que solo "ve posible las elecciones anticipadas", pero ha añadido que "deberá decidirlo el jefe de Estado".

El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, pondrá su cargo a disposición del presidente de la República de Italia, Giorgio Napolitano, una vez que se aprueben las primeras reformas económicas exigidas por la Unión Europea (UE). Previamente, el primer ministro de Italia había conseguido aprobar en la Cámara Baja italiana el balance de las cuentas del Estado de 2010, aunque no lograba alcanzar la mayoría absoluta de 316 diputados del pleno.



Además, Berlusconi, ha dicho que sólo "ve posible las elecciones anticipadas", pero ha añadido que "deberá decidirlo el Jefe del Estado".



Mediante un comunicado de prensa, la Presidencia de la República italiana ha informado del contenido de la reunión celebrada este martes en Roma entre Napolitano y Berlusconi, después de que el primer ministro constatara la pérdida de la mayoría absoluta en la Cámara Baja.



Berlusconi ha expresado una "gran preocupación por la urgente necesidad de dar respuestas puntuales a las expectativas de los socios europeos con la aprobación de los presupuestos de 2012, oportunamente enmendados siguiendo la contribución más reciente con observaciones y propuestas de la Comisión Europea", reza el comunicado.



"Una vez cumplido ese trámite, el presidente del Gobierno pondrá su cargo a disposición del jefe del Estado, que procederá a las consultas habituales (para formar un nuevo Gobierno) dando máxima atención a las posiciones y propuestas de cada fuerza política, ya sea de la mayoría parlamentaria que salió de las elecciones de 2008

como de la oposición", prosigue.



Ha perdido la mayoría absoluta



Este mediodía, Silvio Berlusconi había conseguido sacar adelante el balance de los presupuestos de 2010 en el Parlamento pero lo ha hecho gracias a la abstención de la oposición de centroizquierda tras perder la mayoría. 'Il Cavaliere' solo ha conseguido los votos a favor de 308 de los 630 escaños. Once diputados del partido de Berlusconi Pueblo de la Libertad no han votado a favor. En este sentido, Berlusconi ha declarado a un grupo de diputados de su partido: "Me han traicionado, ¿pero estos a dónde quieren ir?".



De hecho, los diputados que no votaron superaron a los que sí lo hicieron (309 que participaron frente a los 321 que no), lo que fue interpretado por el líder de la principal formación de la oposición italiana, el Partido Demócrata (PD), Pierluigi Bersani, como una muestra de que el Gobierno italiano no tiene ya la mayoría.



Tras la votación, el primer ministro se ha reunido con el líder de la Liga Norte, Umberto Bossi, con el ministro del Interior, Roberto Maroni, y con el ministro de Economia, Giulio Tremonti, para decidir si convocaba elecciones anticipadas en enero o presentaba su dimisión ante Napolitano, como le pedían varios diputados de su partido e incluso su más fiel aliado, Bossi, quien ha exhortado al mandatario, antes de la votación, a que "se eche a un lado" y nombre como sucesor al secretario general del PDL, Angelino Alfano.

Sin embargo, también se barajan los nombres del subsecretario de Presidencia, Gianni Letta, o el excomisario europeo Mario Monti para dirigir un nuevo gobierno.







Dimisión



Durante todo el lunes, la prensa italiana había especulado sobre la posibilidad de que el mandatario presentara su dimisión, después de que dos periódicos afines al 'Cavaliere' aseguraran que la dimisión del primer ministro era "cuestión de horas", unos rumores que desmintió el mandatario y afirmó que eran "infundados".



Hoy, el líder de la principal formación de la oposición italiana, el Partido Demócrata (PD), Pierluigi Bersani, ha pedido la dimisión de Berlusconi, ante la falta de un apoyo mayoritario a su Ejecutivo en la Cámara Baja.



En una declaración en el pleno de la Cámara Baja, Bersani pidió a Berlusconi que deje al presidente de la República, Giorgio Napolitano, que busque una solución a la actual situación del país.