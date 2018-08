Economía

Fiscalidad vasca

Álava y Bizkaia acuerdan recuperar el Impuesto de Patrimonio

Redacción

21/11/2011

Álava y Bizkaia pretenden que el importe exento por vivienda habitual se eleve hasta los 400.000 euros y, en general, haya un mínimo exento total de hasta 800.000 euros.

Las diputaciones forales de Álava y Bizkaia han acordado recuperar el Impuesto de Patrimonio para este ejercicio y el de 2012, ha informado la institución alavesa.



Este acuerdo ha sido adoptado por estas dos diputaciones en el transcurso de la reunión que el Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) ha mantenido hoy en Vitoria-Gasteiz y en el que han participado también el Gobierno Vasco y la Diputación de Gipuzkoa.



Este acuerdo contempla elevar en la aplicación de este impuesto el importe exento de la vivienda habitual hasta los 400.000 euros y el mínimo exento hasta los 800.000.



Gipuzkoa rebaja esos mínimos y ha propuesto que el importe exento por vivienda habitual sea hasta los 300.000 euros y el mínimo total hasta los 600.000 euros.



Por su parte, el Gobierno Vasco ha solicitado una nueva reunión del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) para el próximo jueves con el fin de lograr una mayor armonización entre las tres diputaciones, después de las discrepancias detectadas hoy.



No obstante, la Diputación Foral de Álava, gobernada por el PP, ha informado a través de un comunicado de que el Consejo de diputados aprobará el próximo miércoles el proyecto de norma de medidas tributarias para el próximo año, que persiguen hacer la presión fiscal más justa, progresiva y equilibrada.



Ha asegurado que la Diputación de Gipuzkoa, en manos de Bildu, no se ha sumado a la propuesta y el Gobierno Vasco no ha ejercido su prerrogativa de armonización, por lo que aquella institución tramitará su propia norma "al margen de lo convenido por las otras diputaciones".



Además de recuperar el Impuesto de Patrimonio, las dos diputaciones, sin el concurso de la guipuzcoana, han acordado otra serie de actuaciones de apoyo a las familias, con una nueva deducción de 50 euros anuales para los hijos de entre 6 y 16 años, y a la creación de empleo.



El acuerdo de Álava y Bizkaia contempla además incrementar las cantidades deducibles para la creación de puestos de trabajo de 4.600 a 4.900 euros, en los supuestos generales, y de 4.000 a 4.300 para la contratación de colectivos con especial dificultad de inserción en el mercado laboral.



En el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), Álava y Bizkaia actualizarán un 2% las deducciones personales y familiares para corregir los efectos de la inflación y recuperarán el Impuesto de Donaciones, con una tributación del 1,5 por ciento de las donaciones actualmente exentas entre determinados parientes.



La reunión de hoy se ha celebrado después de que el OCT tampoco lograra un acuerdo entre las tres haciendas forales hace un mes, el 18 de octubre.