Economía

Parlamento Vasco

El PNV pide que no se reduzcan un 7% las ayudas sociales

Redacción

30/11/2011

Los grupos ya han presentado las enmiendas al proyecto de presupuestos presentado por el Ejecutivo.

Tras las enmiendas presentadas por el PP al proyecto de presupuestos del Gobierno Vasco, hoy ha sido el turno de los demás partidos de la oposición.

Hoy concluía el plazo de presentación de las enmiendas al tercer proyecto presupuestario diseñado por el Gobierno socialista de Patxi López y a partir de ahora se sucederán los debates en la Cámara que concluirán el 23 de diciembre con la votación final del texto en sesión plenaria.

Aralar, EA, EB y UPyD han presentado sendas enmiendas a la totalidad en las que piden la devolución al Gobierno del proyecto de ley, aunque éstas serán rechazadas probablemente en el pleno del 9 de diciembre.

Posteriormente comenzará el debate en comisión de las enmiendas parciales: 239 del PNV; 30 del PSE-EE; 118 del PP; 604 de Aralar; 264 de EA; 144 de EB y 172 de UPyD.

Aunque al Partido Popular, socio preferente de los socialistas, no le gustan los presupuestos que ha elaborado el ejecutivo, y opina que son los más difíciles de apoyar de la legislatura, considera que dejar a Euskadi sin presupuesto sería un suicidio para la economía vasca.

Los populares han presentado por primera vez sus enmiendas unilateralmente y no de forma conjunta con el PSE-EE como en los dos anteriores, aunque tanto el grupo parlamentario socialista como el Gobierno Vasco están convencidos de que el PP votará sí a las cuentas.

El PNV no ha desvelado hoy si se abstendrá, como hizo el pasado año, o se opondrá a los presupuestos pero ha decidido no enmendar a la totalidad el proyecto porque, según ha dicho hoy su portavoz, Joseba Egibar, el país "no se pueda parar" a pesar de que el Gobierno de Patxi López no está demostrando capacidad de liderazgo ni está tirando del carro de la economía.

De las posturas expresadas hoy por el resto de los partidos se puede deducir que votarán en contra de las cuentas para 2012 porque incluyen recortes en prestaciones sociales y en los empleados públicos y no hacen frente a la crisis.

El proyecto de ley asciende a 10.449 millones de euros, un 1% menos que el actual, y todos los departamentos menos el de Vivienda y el de Presidencia sufren recortes en sus presupuestos.





Una de las cuestiones más polémicas recogidas en el texto es la reducción en un 7% de las cuantías de las ayudas sociales.



Enmiendas



El PNV ha presentado 239 enmiendas parciales al proyecto de presupuestos del País Vasco para 2012, entre las que destaca una que pide la supresión de la disposición que plantea la reducción en un 7% de las cuantías de las ayudas sociales. Este año, al igual que el anterior, el PNV ha decidido no presentar una enmienda a la totalidad porque, según ha indicado Egibar, el país "no se puede parar" debido a la situación de crisis económica.



El grupo de Aralar en el Parlamento vasco ha registrado 604 enmiendas parciales a los Presupuestos del Gobierno autonómico para 2012, entre las que se encuentra la eliminación de la partida destinada a complementar las pensiones de los ex cargos del Ejecutivo, al considerar que el mantenimiento de esta partida, que supera los dos millones de euros, es "éticamente insoportable".

El parlamentario vasco de EA, Juanjo Agirrezabala, ha dado a conocer hoy la enmienda a la totalidad y las 264 parciales que ha formulado al proyecto, y con las que mueve 236 millones de euros. Entre las enmiendas parciales, EA plantea crear una partida de 300.000 euros para los familiares de presos, una partida que contemplaba en sus cuentas el anterior Gobierno Vasco, presidido por el lehendakari Juan José Ibarretxe y que se suprimió con la llegada de los socialistas a Ajuria Enea.



El parlamentario vasco de UPyD, Gorka Maneiro, ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos para 2012 porque, a su juicio, no hace frente a la crisis ni "impulsa el cambio político necesario en Euskadi". Maneiro ha pedido la devolución del proyecto al Gobierno, y ha registrado 172 enmiendas parciales que mueven en conjunto unos 220 millones de euros del proyecto original.



El parlamentario de EB en la Cámara de Vitoria-Gasteiz, Mikel Arana, por su parte, ha pedido hoy la devolución del proyecto de presupuestos de Euskadi de 2012 por ser unas cuentas caracterizadas por "los recortes", que "castigan" a quienes más lo necesitan.