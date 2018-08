Economía

Crisis del euro

Sarkozy pide disciplina para 'refundar' Europa

Redacción

02/12/2011

Este viernes la canciller alemana Angela Merkel explicará en el Parlamento federal la posición de su Gobierno ante la crucial cumbre del día 9.

El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, ha subrayado la necesidad de "refundar" Europa y de restaurar su credibilidad y confianza a base de disciplina.

Sarkozy ha anunciado asimismo, que este lunes se reunirá con la canciller alemana, Angela Merkel, para lanzar propuestas que garanticen "el futuro de Europa".

El jefe del Estado ha destacado que hará "todo lo posible para que Francia y Alemania converjan y sean el polo de unidad" desde el que reforzarla.

Y esa convergencia franco-alemana pasa, según Sarkozy, por la reforma del "imperfecto" tratado de Maastrich y del de Schengen, aunque el mandatario galo no ve necesario modificar el rol del Banco Central Europeo (BCE), que "tiene un papel determinante, es independiente y se va a mantener".

"Si Alemania y Francia se unen, toda Europa se une y fortalece", ha dicho el presidente galo.

Europa "no es una opción, sino una necesidad", ha añadido. En plena crisis de la eurozona, ha indicado que debe quedar "absolutamente claro que todos los países de la zona euro deben ser solidarios unos con otros", y que "lo que ha hecho Grecia no volverá a pasar".

"Examinemos juntos nuestros presupuestos, instauremos sanciones más rápidas y más severas para quienes no respetan su compromiso", ha adelantado, no sin dejar claro que la refundación de Europa no implica "avanzar hacia una mayor supranacionalidad", sino hacia una "Europa más democrática".



La Europa de Merkel



En este contexto, la canciller alemana, Angela Merkel, expondrá este viernes ante el Parlamento federal la posición de su Gobierno frente a la próxima cumbre de la UE, que se presenta como la última oportunidad de la zona euro para salvar a la moneda única.

El discurso de la canciller alemana ha levantado gran expectación. Estará por ver, por ejemplo, si suaviza su posición ante la posible creación de eurobonos o si accede a la compra masiva de bonos por parte del Banco Central Europeo, dos asuntos ante los que hasta el momento ha mostrado una feroz oposición.

Ante la crucial cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del 9 de diciembre, que deberá suponer un punto de inflexión en la respuesta contra la crisis, estos días se intensifican los debates sobre el papel del BCE, del FMI y posibles cambios en los tratados.