Economía

Respuesta a Merkel y Sarkozy

Sin garantías para su país, Cameron amenaza con vetar un tratado

Redacción

06/12/2011

El primer ministro británico responde así a la propuesta de Merkel y Sarkozy de reformar los acuerdos para hacer frente a la crisis del euro.

El primer ministro británico, David Cameron, ha avisado que vetará el nuevo tratado de la Unión Europea (UE) si no contiene "salvaguardas" para el Reino Unido. Cameron ha dicho que el nuevo tratado de la UE debe proteger los intereses del Reino Unido a cambio de que "las instituciones de Europa" rescaten al euro.



"No firmaré un tratado que no tenga esas salvaguardas en torno a asuntos como, por supuesto, la importancia del mercado único y de los servicios financieros", ha declarado el "premier" británico.



"Si las conseguimos, entonces el tratado saldrá adelante. Si no las logramos, entonces no lo hará", ha avisado.



En una declaración ante la prensa, Cameron ha señalado que viajará a Bruselas esta semana para la cumbre de líderes de la UE con la intención de "defender y promover los intereses británicos".



Aunque ha reconocido que actualmente el interés más importante para el Reino Unido es "solucionar el problema en la eurozona, que está teniendo un grave efecto en nuestra economía", ha insistido en que ello conllevará que haya "salvaguardas" para el Reino Unido.



"El Reino Unido es miembro de la UE" y "en ello es clave el mercado único", ha indicado Cameron.