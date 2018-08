Economía

Crisis de la eurozona

Sarkozy: 'Si mañana no hay acuerdo, no habrá una segunda oportunidad'

Redacción

08/12/2011

El presidente francés ha dicho que "Europa se enfrenta a una situación extremadamente peligrosa" y "nunca el riesgo de explosión ha sido tan grande" porque el euro no inspira la confianza que debería.

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha hecho este jueves un llamamiento "al espíritu de compromiso" de sus otros socios europeos y ha advertido de que si mañana no hay acuerdo en el Consejo Europeo de Bruselas, "no habrá una segunda oportunidad".



"Europa se enfrenta a una situación extremadamente peligrosa" y "nunca el riesgo de explosión ha sido tan grande" porque el euro no inspira la confianza que debería y la Unión Europea inquieta más que protege, ha dicho Sarkozy en el congreso del Partido Popular Europeo (PPE) que termina hoy por la tarde.



A su juicio, "las conclusiones son simples: más solidaridad y más disciplina en la zona euro, más gobernanza", pero eso hay que decidirlo "enseguida" porque cuanto más se tarde, menor será la eficacia y en ese contexto "tenemos unas semanas para decidir, porque el tiempo trabaja contra nosotros".