Economía

Cuentas públicas de 2012

ELA califica de 'inmorales' los presupuestos de Euskadi para 2012

Redacción

12/12/2011

El sindicato abertzale ha asegurado que el propio lehendakari los tachó de "asquerosos" en una reunión que mantuvieron en octubre. "No responden a las necesidades de los ciudadanos", ha denunciado.

La secretaria general adjunta de ELA, Amaia Muñoa, ha descalificado de "inmorales" en su totalidad el proyecto de presupuestos generales del País Vasco para 2012, asegurando que son "inmorales" porque porque no responden a las necesidades de los ciudadanos sino "a los de otra gente".



Además, ha asegurado que no son los únicos "que decimos cosas en este sentido porque el lehendakari nos describió los presupuestos que iba a presentar su Gobierno como unos presupuestos asquerosos", en la reunión que tuvieron a finales de octubre pasado.

La dirigente de ELA ha sostenido que los presupuestos presentados demuestran que "nuestros políticos no están pensando como salir de la crisis" y que responden a la "receta" de "Merkel, Sarkozy, el BCE, el FMI y toda esa cuadrilla" de ahorro, austeridad y contención del gasto, en lugar de apostar por el fortalecimiento del sector público.

Amaia Muñoa ha reconocido que les gusta más el consejero Carlos Aguirre cuando habla de que Euskadi tiene una presión fiscal muy baja y hay que subirla un 3,5%. No obstante, y aunque "no sería un mal paso empezar por ahí", le ha reprochado "porqué dice eso y su partido no le sigue la corriente".

Para ELA, la principal conclusión que se puede extraer del proyecto de presupuestos 2012 es que reduce el gasto público, lo que contribuirá a "agravar" la actual crisis económica y a "aumentar el desempleo y la desprotección social". Es, a su juicio, la opción "más injusta y la más antisocial" de las posibles, ya que renuncia a modificar la estructura fiscal, "con lo que los recortes del gasto hacen recaer la crisis sobre el conjunto de la población y en especial sobre quienes más necesitan del gasto social".