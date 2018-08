Economía

Conflicto laboral

El lehendakari se pronunciará hoy sobre el conflicto en Metro Bilbao

Redacción

14/12/2011

El Comité de Metro Bilbao ve inevitable la huelga de Santo Tomás. No obstante, ha asegurado que quedan días hasta esa fecha y que tienen la "mano tendida" para buscar una solución global.

Noticias (1) Gobierno Vasco cita a las partes para mediar en el conflicto del Metro

El lehendakari, Patxi López, se pronunciará hoy sobre el conflicto laboral surgido en Metro Bilbao, donde está prevista una huelga de 24 horas el próximo día 21, festividad de Santo Tomás. La comparecencia se llevará a cabo en la sede de Lehendakaritza en Vitoria-Gasteiz, a partir de las diez y media de la mañana. El comité de huelga de Metro Bilbao, por su parte, ha afirmado que, a día de hoy, no hay posibilidad de que el día de Santo Tomás no haya convocatoria de paro porque no se ha dado "ningún acercamiento". Sin embargo, ha asegurado que quedan días hasta esa fecha y que tienen la "mano tendida" para buscar una solución global.



Estas manifestaciones han sido realizadas en el transcurso de una rueda de prensa ofrecida por el presidente del comité de empresa, Rafa Valencia, y la delegada del comité, Uxune Iriondo.

Ante la convocatoria de huelga de 24 horas para el día 21,festividad de Santo Tomás y los emplazamientos desde la empresa y elámbito institucional y político para que no se lleve a cabo este paro,el presidente del comité ha reconocido que es una fecha "comprometida",pero que la dirección de la empresa "no les deja más remedio" que plantear un paro ese día.

La comparecencia ha coincidido con una concentración de trabajadores ante la sede del Metro Bilbao, en el marco de la jornada de paro de tres horas que han convocado para este martes, para exigir diversas cuestiones como el cumplimiento del acuerdo de cobertura de plantilla.



El presidente del comité de huelga, conformado por ELA, CIM, UGT, LAB yESK), ha manifestado que el paro de esta mañana ha sido secundado por cerca del 90 por ciento de la plantillay ha señalado que "cada vez más gente" está secundando lasmovilizaciones ante la "imposición y los incumplimientos" por parte dela dirección. La dirección del suburbano, por su parte, ha rebajado el seguimiento al 15,40 %.