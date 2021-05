01/05/2021 14:12 Economía PRIMERO DE MAYO ELA pide un "cambio" en las condiciones laborales y fiscales EITB MEDIA "Lo que está en juego es la salida de esta crisis. Cambios o recortes: esa es la cuestión", ha dicho el sindicato ELA en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria. Escuchar la página Escuchar la página

El sindicato ELA se ha manifestado en el Primero de Mayo en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria, bajo el lema "Aldaketa garaia da!", haciendo especial hincapié en la derogación de la reforma laboral y en la reforma fiscal. Las manifestaciones han partido a las 11:30 en Bilbao, San Sebastián y Pamplona, y a las 11:00 horas en Vitoria-Gasteiz.

ELA ha reivindicado que es tiempo de cambio. Así lo han subrayado el secretario general, Mitxel Lakuntza, en su intervención previa a la manifestación de Bilbao, Amaia Muñoa en Donostia, Imanol Pascual en Pamplona y Leire Gallego en Vitoria-Gasteiz, quienes han puesto voz a las reivindicaciones de ELA.

"Esta es la idea que queremos desarrollar en este 1º de Mayo. El lehendakari Urkullu nos dice que no es el momento de derogar la reforma laboral. También nos dicen que no es el momento para hacer una reforma fiscal. Quienes nos dicen que no es tiempo de cambio están preparando a su vez cambios. Sabemos que en estas semanas en Bruselas y en Madrid se está hablando de muchas cuestiones. Porque lo que está en juego es la salida de esta crisis. Cambios o recortes: esa es la cuestión", han dicho.

En este contexto, Lakuntza se ha referido a las limitaciones fijadas por la pandemia y ha criticado que se limite el derecho de manifestación, pero "nos obligan a trabajar". "Somos personas en función de nuestra capacidad de alimentar la cadena de producción; el único valor que nos atribuyen es por lo que podemos producir", ha incidido.

Así, ha criticado que hace ahora un año la consejera Arantxa Tapia quería mantener abiertas las empresas "a toda costa", mientras que ahora no se puede "hacer manifestaciones pese a que son más seguras que muchos centros de trabajo". "Según el propio Gobierno Vasco, entre el 70 y el 80% de los brotes de covid se han producido en centros de trabajo; ¿han puesto algún límite al funcionamiento de las empresas para prevenir los contagios?", ha cuestionado, para añadir que "no ha habido ninguna sanción a empresas por incumplir las medidas preventivas", pero cuando ELA quiere salir a la calle para "denunciar este sistema criminal que nos mata, nos lo prohíben".

ELA ha recalcado que tienen una propuesta para conseguir esos cambios: "Hemos exigido un reforma fiscal en las haciendas vascas para antes del verano. Por dos razones: para aumentar los recursos y ayudar a los sectores y personas más afectadas por la crisis (como hacen algunos países europeos). En definitiva, para que no se deje a nadie tirado. Y por otro lado, porque la deuda y el déficit que tenemos es mucho mayor al de 2010, y en ese año comenzaron los recortes. Antes o después van a volver las reglas fiscales que se exigen desde Bruselas. Europa no ha cambiado tanto. Lo que está en juego es si la factura de esta crisis se va a pagar con recortes o con una reforma fiscal que recaude de las personas que más tienen".

Asimismo, Lakuntza ha emplazado a PNV y EH Bildu a no apoyar al Gobierno de España si traspasa las "líneas rojas" de los despidos colectivos y la negociación de los convenios en Euskal Herria. "No nos vendáis en Madrid", ha reclamado Lakuntza a estas dos fuerzas políticas.