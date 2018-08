Economía

LAB denuncia a la dirección de Kutxabank ante el Ministerio de Trabajo

05/01/2012

LAB ha denunciado ante la Delegación de Trabajo a la dirección de Kutxabank por no haber constituido la mesa negociadora de la nueva institución, según ha informado el sindicato.



LAB convocó unilateralmente el mismo lunes una comisión de la mesa negociadora, a la que solamente acudieron sus representantes de LAB y el sindicato profesional ASPEM, por lo que la mesa no se pudo constituir legalmente.



Según ha asegurado Josean Urkiola, responsable de Finanzas de este sindicato, al convocarla siguieron escrupulosamente todas los requisitos de la normativa laboral que les faculta, como sindicato representativo, a convocar a las partes "de una entidad de nueva creación" a una reunión de esta naturaleza.



Al entender que podía convocarla y comprobar que la dirección no acudió a la cita, la ha denunciado ante la Delegación y el

Ministerio de Trabajo.



Con esta cita, según Urkiola, LAB pretendía asegurase de que la negociación laboral se iba a circunscribir "al ámbito de Euskal Herria" (las comunidades vasca y navarra), frente a la alternativa de incluir en la negociación a los trabajadores de Kutxabank de las oficinas de todo el estado.



Urkiola ha señalado que las oficinas de fuera del País Vasco y Navarra tienen casi tanta representación como los de estas dos comunidades. "No queremos imponer nuestras condiciones, pero tampoco que nos las impongan", ha enfatizado LAB.



Por eso el sindicato propone que los trabajadores de Kutxabank ajenos a estas dos comunidades negocien un convenio propio, se sumen al que se negocie en Euskal Herria o se adhieran al general de las cajas.