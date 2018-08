Economía

La CEOE advierte que no firmará una reforma laboral 'escasa'

Redacción

09/01/2012

El presidente de Fomento del Trabajo señala que las dos partes "llegarán a acuerdos de importancia pero no suficientes", por lo cree que es prácticamente inevitable un decreto del gobierno.

El vicepresidente de la CEOE y presidente de la patronal madrileña (CEIM), Arturo Fernández, ha asegurado hoy que "no es el momento de firmar una reforma laboral escasa", ya que cree necesarios cambios profundos que deberían empezar por un replanteamiento de las condiciones salariales.



En declaraciones a RNE, Fernández ha explicado que las negociaciones con CCOO y UGT están siendo muy intensas y que hay voluntad de todos por llegar a un acuerdo, si bien existen divergencias en temas como la congelación salarial, que los sindicatos no están dispuestos a aceptar.



Según ha señalado, patronal y sindicatos sólo han llegado de momento a "acuerdos mínimos", que están lejos de la reforma profunda "que necesita el país". "Vamos a hacer un esprint entre hoy y el jueves para que el Gobierno no se sienta defraudado", ha añadido.

Por su parte, el presidente de Fomento del Trabajo, Joaquim Gay de Montellà, considera que el Gobierno central deberá establecer por decreto la legislación de la nueva reforma del mercado laboral.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, también ha pedido este lunes a sindicatos y empresarios que trabajen "codo con codo" para lograr un acuerdo en las negociaciones sobre la reforma del mercado laboral. "Sólo así la sociedad podrá salir adelante", ha indicado la ministra en referencia a la situación económica.