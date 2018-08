Economía

Bizkaia, sin subida de IRPF

Aguirre acusa a Bilbao de querer 'ahogar' al Gobierno Vasco

Redacción

10/01/2012

El consejero de Economía ha recordado que el Parlamento vasco tiene mecanismos para articular recargos sobre las figuras impositivas.

El consejero de Economía del Gobierno Vasco, Carlos Aguirre, ha acusado al diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, de negarse a aumentar los ingresos, vía impuestos o mediante un plan integral coordinado de lucha contra el fraude fiscal, para "ahogar" financieramente al Gobierno Vasco. "No hay lucha contra el fraude y no hay subida de impuestos. Por tanto, me da la sensación de que esto es más una táctica política de intentar ahogar presupuestariamente al Gobierno, que una táctica real de ayudar al país a que se solucionen las cosas", ha añadido en declaraciones a la cadena SER.

Aguirre ha recordado que el Gobierno y el Parlamento vascos pueden articular recargos para actuar sobre la política tributaria, poniendo recargos excepcionales sobre las figuras impositivas que ya hay (IRPF y otras).

Preguntado por las previsiones económicas, el responsable de Economía ha asegurado que Euskadi no va a poder cumplir el objetivo del déficit menor del 1,3 por ciento del PIB, a no ser que no den "ni un servicio público".