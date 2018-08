Economía

Duplicidades

Aldekoa (Bilbao): 'Hay desajustes pero el sistema vasco es eficaz'

Redacción

23/01/2012

El consejero delegado del Ayuntamiento de Bilbao, Andoni Aldekoa (PNV), ha defendido hoy la eficacia del actual entramado institucional vasco, pese a la necesidad de mejorarlo.

El consejero delegado del Ayuntamiento de Bilbao, Andoni Aldekoa (PNV), ha defendido hoy la eficacia del actual entramado institucional vasco, pese a la necesidad de mejorarlo, aunque ha reconocido "zonas grises" y desajustes competenciales que es necesario revisar.



Aldekoa ha comparecido en la comisión del Parlamento que estudia las duplicidades e ineficiencias en el entramado institucional vasco, creada tras un informe del Gobierno Vasco que cuantifica en 400 millones de euros el derroche en el que por estas causas incurren las administraciones.



Aldekoa no ha negado que haya duplicidades pero ha rechazado que la conclusión del informe se centre exclusivamente en ellas y ha hablado, en cambio, de gastos "impropios" de servicios que, por ejemplo, prestan ayuntamientos aunque no sean los competentes. Unos gastos, ha añadido, que atienden las necesidades de los ciudadanos más allá de que se tenga la competencia o no.



Ha puesto como ejemplo el caso del funicular de Artxanda de Bilbao, competencia que debería ser del Gobierno Vasco pero que asume el Ayuntamiento.

Aldekoa ha acusado al Gobierno Vasco de elaborar un informe con un mensaje "alarmista y peligroso" al hablar de un "entramado despilfarrador" y ha dejado claro que mejorar, ajustar, coordinar y colaborar entre administraciones no significa que el sistema institucional vasco no funcione.