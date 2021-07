12/07/2021 16:13 Economía Declaración de la renta 2020 Bizkaia cierra la campaña de Renta con un 10% más de declaraciones que el año anterior Agencias | EITB Media Hacienda considera que el nuevo modelo para realizar las declaraciones “no ha sido malo”, e iniciará un análisis “aislado del ruido” sobre el mismo para poder mejorarlo. Escuchar la página Escuchar la página

La Hacienda de Bizkaia ha recibido un total de 636.264 declaraciones en la campaña de Renta 2020, lo que supone un 10% más que el año anterior. En cuanto a las devoluciones, siete de cada diez contribuyentes han recibido reembolsos que suman 408,7 millones de euros, mientras que las deducciones sociales ascienden hasta los 651,2 millones, según los datos aportados por el diputado de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga.

La gran mayoría de las declaraciones se han presentado por Internet, con un total de 473.230 presentaciones (74,3%); mientras tanto, 53.013 han sido por teléfono (8,3%) y 480 en cita presencial (el 0,1%). Asimismo, 109.541 declaraciones se han presentado de forma automática, sin trámites por parte del contribuyente (el 17,2%).

Este año ha sido el primero en el que Hacienda ha facilitado un borrador o propuesta de declaración a un total de 992.376 personas de las que dispone de datos económicos, estén o no obligadas a presentar declaración. El 68,4% de las declaraciones presentadas (435.047) lo han sido aceptando la propuesta elaborada por Hacienda, sin modificar o introducir datos económicos.

Según ha destacado el director de Hacienda Iñaki Alonso, el nuevo sistema ha propiciado que aflore "una bolsa de personas que no estaban obligadas a presentar declaración y no lo hacían y no sabían si les convenía presentar o no declaración", mientras que ahora lo han sabido al remitirles un borrador. De este modo, las declaraciones con resultado a favor del contribuyente han crecido en esta campaña un 13,5%, aunque también ha bajado la media de devolución.

Por su parte, Iruarrizaga ha eludido "poner nota" al nuevo sistema, si bien ha considerado que, "vistos los resultados", la campaña "no ha sido mala" aunque tiene "ámbitos de mejora". En esta línea, ha subrayado que "no ha sido un caos ni un fracaso" como han criticado durante estos meses desde la oposición.