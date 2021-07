14/07/2021 11:36 Economía Plan Moves III El Gobierno Vasco ayudará con hasta 7.000 euros la compra de vehículos eléctricos Agencias | EITB Media Para ello, el solicitante deberá entregar su antiguo vehículo; sino, la subvención será de 4.500 euros. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Las ayudas serán para comprar coches eléctricos y crear estaciones de carga. Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El Ente Vasco de la Energía (EVE), agencia energética del Gobierno Vasco, ha anunciado un nuevo programa de ayudas para fomentar la compra de coches eléctricos que aumenta hasta los 7.000 euros las subvenciones por vehículo, y que se podrán solicitar a partir del 28 de septiembre.

Este programa, Moves III, heredero del actual que está en vigor, incrementa la cuantía de las ayudas dirigidas a particulares, y contará con una dotación inicial ampliable de 16,4 millones de euros, de los cuales 9 están dirigidos a vehículos eléctricos y 7,4 a infraestructuras de recarga.

Las solicitudes se podrán realizar en la web corporativa del EVE y se podrán pedir ayudas para la compra de vehículos de motorización eléctrica, tanto vehículos eléctricos enchufables como de pila de combustible.

La ayuda será diferente si el solicitante es un particular o una empresa, y el achatarramiento o entrega del vehículo antiguo no será obligatorio pero estará premiado con una mayor ayuda. Por ejemplo, ha explicado el EVE, un particular o autónomo podrá percibir 4.500 euros de ayuda por la compra de un vehículo eléctrico que se verá aumentada hasta los 7.000 euros si entrega su vehículo antiguo.

Las empresas cuentan con diferentes ayudas según su tamaño y también verán incrementada la dotación en caso de achatarramiento.

Además, el Moves III prevé en sus bases el incremento de hasta un 10 % adicional de las cuantías establecidas para aquellas personas con discapacidad por movilidad reducida y necesitadas de adaptación en el vehículo, por estar empadronado en un municipio de menos de 5.000 habitantes y por uso de taxi o de Servicios de Vehículos con Conductor.