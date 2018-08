Economía

Camps y Costa, declarados 'no culpables' en la trama de los trajes

26/01/2012

En un veredicto alcanzado después de dos días deliberación, el jurado ha exculpado a ambos acusados del delito de cohecho impropio.

El jurado ha declarado inocentes a Francisco Camps y a Ricardo Costa al no considerar probado que recibieran regalos de la trama 'Gürtel'. En concreto, el jurado ha declarado al expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y al exsecretario regional del PP valenciano Ricardo Costa no culpables, con cinco votos a favor y cuatro en contra, al no considerar probado que aceptaran prendas de vestir regaladas por la trama Gürtel.



En un veredicto alcanzado después de dos días deliberación y hecho público a las 19.40 horas de este miércoles por el portavoz, el jurado ha exculpado a ambos acusados del delito de cohecho impropio y señala que la relación de los acusados con los supuestos cabecillas de la trama era "meramente comercial".



De los veintiún puntos que conformaban el objeto del veredicto, el jurado ha considerado probados ocho puntos favorables a los acusados, y ha señalado como no probados diez puntos contrarios a los imputados. Sobre los tres restantesno se han pronunciado porque no consideraban culpables a los acusados, según haleído el portavoz del tribunal popular.

Concretamente, sobre Camps, afirma que "no hay documentación alguna" que acredite que no pagara sus trajes, y además cree probado que su escolta le prestó dinero para pagar en efectivo en una ocasión. Dando por bueno el testimonio de una de las contables de las empresas del "grupo Correa", Isabel Jordán, y desechando el relato del sastre José Tomás por sus "contradicciones", el jurado estima que "no hay ningún documento mercantil" que acredite el pago de las prendas atribuidas a los acusados por parte de la trama.



Por otra parte, la mayoría de los nueve miembros del tribunal popular ha dado validez a las declaraciones de los funcionarios de la Generalitat que aseguraron durante el juicio que ni Camps ni Costa tenían competencia alguna en la adjudicación de contratos públicos.



La lectura del veredicto se ha visto interrumpida justo en el momento en el que Camps ha sido declarado inocente debido a los gritos de celebración del público presente en la sala, que tenido que ser desalojada por el magistrado presidente, Juan Climent, para que el trámite pudiera continuar. Tras conocer la sentencia, Camps ha sonreído y saludado a los asistentes a la vista.



Ante este veredicto, el juez ha absuelto inmediatamente a los procesadosen un pronunciamiento que plasmará por escrito durante los próximosdías.

Francisco Camps y Ricardo Costa han sido considerados no culpables por un jurado popular, casi tres años después de que se iniciase la investigación judicial sobre la supuesta trama de corrupción del caso Gürtel.