Economía

Medidas anticrisis

Miles de personas se manifiestan contra los recortes en Barcelona

Redacción

28/01/2012

En la cabecera de la protesta no había siglas de partidos, sindicatos o entidades; tan solo una pancarta en la que se leía: "Paremos los recortes. No a la dictadura financiera".

Miles de personas -150.000 según la organización y 20.000 según la Guardia Urbana- han asistido este sábado en Barcelona a una manifestación convocada por la plataforma Prou Retallades!, que integra a unas 200 entidades y sindicatos, en contra de los recortes sociales y el desmantelamiento del Estado de bienestar.

La protesta constaba de dos cabeceras; la primera de ellas, con protagonismo del Fórum Social Catalán y ausencia de siglas de partidos, sindicatos o entidades, exhibía una pancarta en la que se leía: "Paremos los recortes. No a la dictadura financiera".

La manifestación, que ha partido a las 17:00 horas de la Ronda Universitat bajo la lluvia, y ha concluido sin incidentes en el parque de la Ciutadella, donde se ha leído un manifiesto en contra de los recortes.

"Recortes no"

Durante todo el recorrido los participantes han hecho sonar continuamente silbatos o tambores, mientras enarbolaban banderolas con el símbolo de unas tijeras tachadas por una raya roja y proferían gritos como "Recortes no", "No hay pan para tanto chorizo" o "Artur Mas, a qué mutua vas".





