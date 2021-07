28/07/2021 07:40 Economía Seguridad Laboral Admiten como accidente laboral el contagio por covid-19 del personal no sanitario Agencias | EITB Media El sindicato LAB defendía que no debía considerarse como enfermedad común y que debía extenderse esa consideración a todo el personal que trabaja en los sectores sanitarios y socio sanitarios. Escuchar la página Escuchar la página

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha reconocido como accidente de trabajo el contagio por covid-19 de un operario de los servicios de mantenimiento del Hospital de Cruces (Barakaldo, Bizkaia).

Esta resolución, que no ha sido recurrida por la Mutua de trabajo que atendió al operario, se ha producido a instancias de un recurso presentado por el sindicato LAB, que defiende que la consideración de los contagios covid-19 como accidente de trabajo y no como enfermedad común debía extenderse a todo el personal que trabaja en los sectores sanitario y socio sanitario (personal de limpieza, administrativo, mantenimiento, etc) y no sólo al personal estrictamente sanitario, como hasta ahora estaba reconocida.

Ese reconocimiento demuestra, a juicio de LAB, que los contagios que se dan en las empresas en general, y en Osakidetza en particular, "se pueden y deben de evitar con medidas de prevención y protección y que, si esto no sucede, existe responsabilidad de la empresa por no haber tomado las medidas necesarias".