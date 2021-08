31/08/2021 18:24 Economía Conflicto laboral Tubacex propone un nuevo ERTE que incluiría a los 129 trabajadores que fueron despedidos AGENCIAS | EITB MEDIA El nuevo ERTE se aplicaría hasta el 31 de diciembre y afectaría a toda la plantilla de las plantas de Amurrio y Llodio. El TSJPV declaró nulos los despidos y los trabajadores exigen su readmisión. La plantilla de Tubacex lleva más de 200 días en huelga. Escuchar la página Escuchar la página

La dirección de Tubacex ha planteado al comité de empresa un nuevo ERTE hasta finales de año para toda la plantilla de las plantas de Llodio y Amurrio, incluidos los trabajadores despedidos que la justicia obligó a readmitir.

Ambas partes se han reunido este lunes y en el encuentro la dirección ha presentado su propuesta para aplicar un nuevo Expediente de Regulación Temporal de Empleo vinculado a la caída de pedidos por la covid-19 hasta el 31 de diciembre. El actual ERTE finaliza el 10 de septiembre.

Según ha explicado a la agencia EFE el presidente del comité de empresa, Eduardo Ibernia, el ERTE que se plantea es sobre un máximo del 70 % de la jornada y afectaría a toda la plantilla de las plantas de Llodio y Amurrio, incluidos los trabajadores despedidos que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco obligó a readmitir tras declarar nulo el ERE que implicó la destrucción de 129 empleos, 95 por rescisiones de contrato, 12 por prejubilaciones y 22 bajas incentivadas.

Preguntado si el hecho de que se incluya en ese ERTE a los despedidos que la justicia obligó a readmitir es un paso positivo, Ibernia ha indicado que es "lógico" que como miembros de la plantilla entren en este expediente pero ha advertido de que su situación no es la misma que la del resto porque sobre ellos "pende" el recurso ante el Tribunal Supremo que la dirección interpuso contra la sentencia del TSJPV.

Ibernia ha remarcado que la huelga en ambas plantas que se inició en el marco del ERE continúa, ya son más de 200 días, porque los motivos que dieron su origen se mantienen y que el objetivo es que la dirección de Tubacex acate la sentencia del TSJPV.

"De momento no está habiendo ningún tipo de movimiento y por el momento la huelga sigue en pie", ha resumido Ibernia, quien ha remarcado que la salida pasaría por aceptar las medidas no traumáticas del ERE (prejubilaciones y bajas voluntarias) y acompañarlo de medidas temporales, como un ERTE, con el objetivo de que no haya despidos forzosos.

Finalmente, ha indicado que hay convocadas reuniones este viernes y el lunes y el martes de la semana que viene para seguir con la negociación del nuevo ERTE.