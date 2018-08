Comienza la reunión del Consejo Vasco de Finanzas en Vitoria-Gasteiz

Economía

14/02/2012

La reunión llega precedida por las tensiones creadas en los últimos tiempos entre el PNV y el PSE.

El Consejo Vasco de Finanzas se reúne este martes para fijar el cierre de recaudación correspondiente al pasado ejercicio, que habría descendido en 1.000 millones de euros respecto a lo estimado inicialmente.

La reunión se lleva a cabo desde las 17:00 y el orden del día incluye, entre otros aspectos, el cierre de la recaudación y aportaciones, estados de aplazamiento, los avales y otras cuestiones relativas el fondo de aportaciones y de ajuste.

La previsión de ingresos acordada en el Consejo Vasco de Finanzas de octubre para la elaboración de los presupuestos de 2011 fue de 12.500 millones, si bien la recaudación final habría sido de unos 1.000 millones menos de la inicialmente prevista.

El encuentro viene marcado por las diferencias que en los últimos días se vienen produciendo entre el Gobierno Vasco y la Diputación de Bizkaia en relación al tema de la fiscalidad y, en concreto, a la lucha contra el fraude fiscal.

El lehendakari, Patxi López, anunció este pasado viernes que los servicios jurídicos del Gobierno Vasco están elaborando un informe para determinar si la negativa a compartir información fiscal de la Diputación de Bizkaia con el Ejecutivo puede "incumplir" la Ley de Armonización. A este respecto, el diputado vizcaíno de Hacienda, José María Iruarrizaga, ha reiterado esta mañana su negativa a la conexión on line de los datos porque "no aporta nada" y ha asegurado que no se puede "forzar" a ello.

También viene precedida esta reunión del desencuentro entre el Gobierno vasco y el PNV por la situación de las Cuentas del Gobierno Vasco, después de que el presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, señalara que había recibido llamadas del Ejecutivo vasco pidiendo ayuda a su partido por la "grave" situación económica, conversaciones en las que se apuntó la posibilidad de implantar el 'céntimo sanitario'.

El Gobierno vasco, que ha negado que estén en situación de quiebra, ha confirmado que estudian la posibilidad de implantar el 'céntimo sanitario' y que será una cuestión que hablará con las diputaciones, pero que no está en el orden del día del Consejo Vasco de Finanzas.