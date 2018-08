Economía

Reforma laboral

Rosell: 'La reforma laboral no dará frutos hasta después del verano'

Redacción

14/02/2012

El presidente de la patronal ha señalado que ninguna reforma va a crear empleo a corto plazo.

El presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, ha afirmado que la reforma laboral no creará empleo de la noche a la mañana y que sus resultados se comenzarán a ver a "medio plazo". "No soy futurólogo, pero como mínimo no hasta después del verano", ha precisado el dirigente empresarial.

"Ni esta reforma ni ninguna otra va a crear empleo a corto plazo porque la situación de la economía española es muy compleja, le falta financiación como para poder crear empleo mañana", ha apuntado Rosell.

El dirigente empresarial, en declaraciones a Antena 3, ha señalado que a la reforma "hay que darle un tiempo mínimo".

Rosell ha añadido que no se ha hecho nada distinto a lo que hay ahora en Europa y ha puesto como ejemplo a Alemania, donde el despido improcedente es de 15 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.

Sobre la posibilidad de que se recurra la reforma al Tribunal Constitucional, Rosell ha lamentado que en España "se haya puesto de moda" el recurrir al TC cuando el partido que gobierna hace algo que no gusta. En este punto, cree que sería interesante que el Constitucional sentenciara sobre estas cosas con rapidez.

Asamblea informativa de CCOO y UGT

En una asamblea informativa conjunta celebrada en Madrid entre los sindicatos CCOO y UGT, el secretario general de esta última central, Cándido Méndez, ha dicho que hay que parar la reforma porque si no va provocar un cambio del actual modelo de convivencia del que solo se va a salvar una minoría.

Para Méndez no hay ningún ámbito de la población que pueda quedar al margen de los efectos negativos de la reforma, salvo "la minoría privilegiada" que se beneficia de ello, en referencia a los empresarios.

Por su parte, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha dicho que la huelga general contra la reforma laboral "llegará", aunque la ha supeditado a lo que hagan el Gobierno y el Parlamento para consagrar la "tropelía" contra los trabajadores.