Economía

Egunon Euskadi

LAB cree que la reforma laboral será 'nefasta'

Redacción

15/02/2012

La secretaria general de LAB ha afirmado que el Ejecutivo que dirige Rajoy ha optado por ser "mero transmisor y receptor de las demandas del capital europeo".

La secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, ha insistido en que la reforma laboral diseñada por el Gobierno central es "nefasta" y ha abogado por trabajar en una convocatoria de huelga general "lo más unitaria posible en función de unos contenidos y unos objetivos" porque "poner la fecha es fácil, lo difícil es arrastrar" a los trabajadores.

En una entrevista concedida a ETB, ha lamentado que el Ejecutivo que dirige Mariano Rajoy no tiene "ninguna

voluntad" de "cambiar radicalmente las decisiones que está tomando", sino que ha optado por ser "meros transmisores y receptores de las demandas del capital europeo". Según ha manifestado, el Gobierno ha decido "ser un protectorado más de la señora Merkel" y, por ello, "tendrá que hacer todo lo que se le demanda".

En este sentido, ha advertido de que "la dependencia lo que trae es cada vez más dependencias y asumir todas las demandas lo que trae es que no dejen de hacer demandas y que las demandas sean cada vez más grandes".

En relación a la posibilidad de huelga general, ha considerado que los trabajadores no entenderían "un escenario diferente" y ha asegurado que su sindicato trabajará para que haya "una respuesta conjunta, unitaria y contundente" que "no sólo diga no a la reforma, sino a lo que está pasando en esta crisis".

De este modo, ha apostado por una convocatoria "lo más unitaria posible en función de unos objetivos y unos contenidos" porque "poner la fecha y hacer la convocatoria a una huelga general es fácil, lo difícil es arrastrar" a los trabajadores y sociedad en general.