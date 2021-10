26/10/2021 10:26 Economía Entrevista Sordo: "Si se otorga derecho a veto a la patronal, no va a haber acuerdo con CC.OO." Eider Garaikoetxea O. | EITB MEDIA El secretario general de CC. OO. confía en que se puedan salvar las desavenencias de "coordinación" en el seno del gobierno de coalición sobre la reforma laboral aunque advierte de que si plantean "modificar acuerdos" que ya tenían "muy avanzados, van a tener un problema serio con CC.OO.". Escuchar la página Escuchar la página

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha asegurado, en torno a la negociación de la reforma laboral, que el Gobierno español no puede "otorgar derecho a veto a la patronal, porque si no, la CEOE se va a empoderar, y no va a haber acuerdo" con los sindicatos. Sordo ha admitido, no obstante, que sería "deseable un acuerdo con la patronal".

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, el recién reelegido secretario general del sindicato ha confiado en que se puedan superar las desavenencias de "coordinación" en el seno del Gobierno de España, aunque ha avisado de que si plantean "modificar acuerdos que ya teníamos muy avanzados van a tener un problema serio con CC.OO."

(Estamos trabajando para ampliar la información).