03/11/2021 13:07 Economía Presupuestos de la CAV Elkarrekin Podemos-IU, dispuesta a negociar las cuentas para "revertir los recortes sociales" que contienen Agencias | EITB Media Gorrotxategi ha avanzado que enviará un documento con sus propuestas al consejero de Economía y Hacienda. En su opinión, los presupuestos "hacen recortes en lo social y trampas al solitario" Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Gorrotxategi, durante su comparecencia. Foto: @PodemosEuskadi_ Whatsapp

Whatsapp



twitt

Enviar

Copiar enlace

La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha expresado la disposición de su grupo a negociar el proyecto presupuestario de 2022 del Gobierno Vasco con el fin de "revertir los recortes en lo social" que, a su juicio, contienen estas cuentas, con las que se ha mostrado muy crítica.

Gorrotxategi ha opinado en una comparecencia de prensa que estas cuentas "no son sociales" porque "descuidan absolutamente los mecanismos de protección".

"Hacemos una valoración crítica porque hacen recortes en lo social y trampas al solitario", ha denunciado la parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, quien en todo caso ha insistido en que su grupo quiere hablar con el Gobierno Vasco "sin poner líneas rojas" para tratar de mejorarlos de cara a "revertir" estos recortes.

Gorrotxategi, que ha explicado que harán llegar al consejero de Economía y Hacienda un documento con sus propuestas, ha reclamado también que el proyecto debe incluir un aumento de las inversiones en los colegios e institutos públicos al considerar que desde las instituciones "se están descuidando" estas instalaciones.

También ha vuelto a poner sobre la mesa la creación de una "empresa pública de energía que apueste por la generación de renovables".

"Han presentado unos presupuestos que no son los que necesitamos. No son expansivos, no son suficientes y quien tiene que mantener ahora la disposición negociadora es el Gobierno Vasco. Nosotros la tenemos", ha concluido tras recordar que los cambios en la fiscalidad para poder mantener un gasto público suficiente también estarán incluidos en sus propuestas.

En la misma línea, el parlamentario de la coalición de izquierdas, Iñigo Martínez, ha afirmado en una entrevista a Euskadi Irratia, que mirarán a los "números más que al tono" del presupuesto, y ha avanzado que esta vez no prevé que los partidos que componen Elkarrekin Podemos-IU (Podemos, Ezker Anitza y Equo) voten diferente, tal como ocurrió en 2019.