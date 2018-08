Economía

Consejo de Política Fiscal

Las comunidades apoyan el déficit del 1,5%, a excepción de Andalucía

Redacción

07/03/2012

Cataluña y Canarias se han abstenido, y Navarra y Euskadi lo firman de forma bilateral. El Gobierno navarro ha mostrado su apoyo a Montoro, mientras que Aguirre no está de acuerdo con el reparto.

Las comunidades autónomas han dado este martes su respaldo al objetivo de déficit para 2012, cifrado en el 1,5 % del PIB, con el voto en contra de Andalucía y la abstención de Cataluña y Canarias, ha anunciado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.



El objetivo de déficit para este año ha sido uno de los puntos centrales del Consejo de Política Fiscal y Financiera, con la asistencia de los consejeros de todas las comunidades autónomas. Así, las comunidades han aceptado reducir el déficit autonómico del 2,9% registrado al cierre de 2011 al 1,5%, para cumplir con el nuevo programa de estabilidad, con el que el Gobierno pretende reducir el déficit público del 8,5% de 2011 al 5,8%.



Además, durante la reunión, todas las comunidades han dado su respaldo al mecanismo de financiación de proveedores, con el que las regiones podrán hacer frente a los pagos pendientes.



Montoro ha defendido que "nadie debe tener pereza en corregir su desviación, porque es un pésimo mensaje", y también ha considerado "absurdo" e "inútil" plantear el debate en términos de pedir más flexibilidad para las regiones que para el estado central.



El ministro ha "lamentado" la postura de los representantes del gobierno andaluz, ya que "hay que entender que la Junta está votando contra la austeridad en el gasto público", y ha explicado que les ha demandado "la máxima transparencia" y que envíen la lista completa de proveedores. Además, el titular de Hacienda ha atribuido a las elecciones del 25 de marzo la oposición de la Junta.



En lo que se refiere a la abstención de Cataluña, Montoro ha recalcado que se ha condicionado esta postura a conocer los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, aunque ha recordado que el procedimiento habitual es conocer primero el techo de gasto.



No ha hecho ningún comentario sobre la decisión de Canarias de abstenerse, y de hecho no ha confirmado la postura de esta comunidad autónoma hasta que ha sido específicamente preguntado por ello, en contra de lo que ha ocurrido con Andalucía y Cataluña.



A pesar de estas opciones, de la reunión de este martes sale un mensaje de confianza para los mercados, según el ministro, ya que todas las regiones se han mostrado de acuerdo con que es necesario rebajar el déficit.



La negativa de Andalucia



Desde Andalucía, su consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, ha considerado "inadecuado e insensible" el objetivo del 1,5 %, y ha justificado su voto en contra en que éste "pone en riesgo el estado del bienestar". Tras la reunión, Martínez Aguayo, ha insistido en que "no es razonable" que las autonomías tengan que reducir su déficit hasta el 1,5 % cuando son las que asumen servicios como la educación, la sanidad o la dependencia.



Régimen diferente para Euskadi y Navarra



Dado su particular régimen económico, Navarra y Euskadi firman el objetivo de déficit de forma bilateral. De todas formas, Navarra ha querido dejar constancia de su apoyo durante la reunión del CPFF.



El consejero de Economía del Gobierno Vasco, por su parte, se ha mostrado crítico con el ministro de Economía. En declaraciones el programa ''Ganbara''de Radio Euskadi, Carlos Aguirre ha afirmado no estar de acuerdo con el reparto, que,a su juicio, discrimina a las comunidades autónomas.



Aguirre cree que no esmuy razonable que haya un mismo déficit para todas, y es partidario de permitirun déficit superior para Euskadi, ya que, a su juicio, ''en este momento el crecimientoes más importante que el déficit''.

De todas formas, se hamostrado partidario de llegar a acuerdos con el Gobierno tanto en materia de déficitcomo en aspectos relacionados con el cupo.