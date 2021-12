17/12/2021 10:36 Economía Conflicto laboral Nueva jornada de huelga hoy en las residencias de Gipuzkoa, convocada por LAB AGENCIAS | EITB MEDIA Se trata del tercer día de paro en menos de dos meses. El sindicato LAB denuncia las "excesivas" cargas de trabajo que "hacen imposible" que los residentes reciban el servicio de cuidados de calidad que necesitan y merecen. Escuchar la página Escuchar la página

Continúa sin resolver el conflicto laboral en las residencias de Gipuzkoa y el sindicato LAB ha convocado para hoy una nueva jornada de huelga, ya que considera que es "imprescindible" encontrar una solución de "urgencia" ante la "insostenible" situación que viven las trabajadoras de estos centros.

Se trata del tercer día de paro en menos de dos meses, al no recibir una respuesta positiva de la Diputación. "Esto no es un simple conflicto laboral entre las trabajadoras y la patronal, sino una cuestión social que afecta a toda la sociedad de Gipuzkoa" insisten desde LAB. Fuentes del sindicato añaden que no van a parar hasta que no se sientan con la Diputación Foral de Gipuzkoa y se ponga en marcha la negociación colectiva.

A las 09:30 horas, LAB se ha concentrado en San Sebastián, ante el centro Txara II de Intxaurrondo para solicitar una reunión a la diputada de Políticas Sociales Maite Peña. A las 11:00 horas, realizarán una concentración ante la Diputación de Gipuzkoa.

Según LAB, las "excesivas" cargas de trabajo "hacen imposible" que los residentes "reciban el servicio de cuidados de calidad que necesitan y merecen".

Además, la falta de un convenio colectivo territorial genera "grandes diferencias de las condiciones de trabajo entre centros diferentes y unas enormes brechas salariales entre las trabajadoras que prestan un servicio público financiado con dinero público".

En esa línea, desde la central sindical han mostrado su "solidaridad" con las trabajadoras de las residencias de Bizkaia que este pasado martes realizaron un día de huelga y han incidido en que "esta situación no es un problema de la residencia Txara I, ni de las residencias de mayores de Gipuzkoa, ni de las de Bizkaia, sino la consecuencia estructural de la mercantilización de las tareas de cuidado, la precariedad laboral y la devaluación del trabajo de las mujeres trabajadoras".

De este modo, han denunciado que "han convertido el cuidado en un negocio" y las empresas privadas que gestionan servicios públicos financiados con dinero público "están obteniendo enormes beneficios económicos a costa del cuidado de nuestros mayores y profundizando en la explotación de las mujeres trabajadoras".