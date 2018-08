Economía

Reforma laboral

ELA denuncia 'chantajes' para mermar condiciones laborales

Redacción

19/03/2012

El sindicato ha denunciado que incluso en empresas que "van muy bien" quieren "quitar derechos que han estado en convenios durante mucho tiempo".

Noticias (1) UGT y CCOO esperan que la huelga haga recapacitar al Gobierno

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, ha denunciado hoy que se están encontrando con "procesos de chantajes" en empresas que van bien para rebajar la condiciones laborales de sus trabajadores. Muñoz ha apostado por movilizaciones "duras y sostenidas" que podrán cambiar la actual situación.

El dirigente de ELA ha arremetido de nuevo contra patronales y contra los gobiernos, sean del color que sean, porque les dan "todo lo que quieren" con sus "políticas neoliberales". Y ha llamado a la movilización y a la participación en la huelga del próximo día 29 para "poner en un aprieto a la clase política". "Solamente se acaba con esto si las calles se llenan", ha aseverado.

En este línea ha descalificado el diálogo social tanto en Madrid como en Euskadi porque "los partidos en el gobierno le han dado todo lo que pedía a la patronal". Así, ha sostenido que la mesa con Confebask "ni tenía sentido ni lo tiene ahora porque nos han destrozado la estructura de negociación colectiva por completo" con la reforma laboral.

Según Muñoz, una de las consecuencias de la última reforma, ahora en trámite parlamentario, es que "vamos a un modelo sindical en donde no va a haber negociación colectiva en los ámbitos que no estén sindicalizados". "Le han dado todo y hoy encima de la mesa lo que tenemos son chantajes, pero chantajes en empresas que van muy bien para plantear quitar derechos que han estado en convenios durante mucho tiempo. Si no tienes un mínimo de estructura sindical que sea capaz de impedir el unilateralismo en el lugar donde se plantea, por elevación ni coges la luna y pierdes el suelo", ha aseverado.