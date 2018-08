Economía

Zabaleta: 'La huelga es un recurso extremo ante una reforma extrema'

Redacción

27/03/2012

La consejera de Empleo asegura que esta reforma laboral rompe "el equilibrio en la relación entre empresarios y trabajadores".

La consejera de Empleo del Gobierno Vasco, Gemma Zabaleta, ha opinado hoy que es la huelga general convocada para el jueves "es un recurso extremo, en un contexto de reforma laboral extrema".



En una entrevista en Radio Euskadi, Zabaleta ha advertido de que una huelga general "nunca es positiva" porque "supone un parón en la economía", si bien ha considerado que esta convocatoria sindical "unitaria" debe generar "una profunda reflexión" sobre "las consecuencias" que conllevará la reforma laboral aprobada por el Gobierno de PP.



A su juicio, "es la reforma laboral que más facilitará el despido, sin ninguna contrapartida, ni medidas de seguridad para los trabajadores", lo cual rompe "el equilibrio en la relación entre empresarios y trabajadores", ha advertido.



En cualquier caso, como responsable del departamento de Empleo, el próximo día 29 velará "por los derechos de la huelga y de quienes no van a hacer huelga" y del funcionamiento de los servicios mínimos.



Zabaleta asumirá con "rigurosidad" la responsabilidad de que se cumplan esos servicios mínimos y ha señalado que el Gobierno Vasco ha calculado que el seguimiento "puede ser mayor que en anteriores convocatorias", ya que "hay un movimiento sindical y social de preocupación por las consecuencias de esa reforma".



Entre esas consecuencias ha destacado que "el abaratamiento del despido" y que "los expedientes de regulación de empleo no sean controlados por las Administraciones", entre otras cuestiones que "el Gobierno Vasco no comparte" con el de Mariano Rajoy



Según ha concluido, la reforma laboral "es desequilibrada", "aleja la solución de las cuestiones del marco de al negociación colectiva, como marco histórico de encuentro de los agentes sociales", y "cuestiona el papel de las organizaciones sindicales".



Así, el Gobierno vasco cumplirá "la legislación básica" pero podrá "colaborar o no en aquellos casos que sean competencia de la Comunidad Autónoma" y así, por ejemplo, su departamento no firmará "ningún acuerdo" para posibilitar que quienes cobren prestación por desempleo hagan trabajos para la comunidad, como recoge la Ley.