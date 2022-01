17/01/2022 11:46 Economía MOVILIZACIONES La mayoría sindical llama a manifestarse contra la reforma laboral el 30 de enero en las capitales de Hegoalde AGENCIAS | EITB Media ELA, LAB, Steilas, ESK, Etxalde e Hiru han organizado manifestaciones el 30 de enero en Bilbao, Pamplona San Sebastián y Vitoria-Gasteiz bajo el lema "No a esta reforma laboral". También se convocarán concentraciones en los centros de trabajo el día previo a la votación de la reforma laboral. Escuchar la página Escuchar la página

Los sindicatos ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru y Etxalde han convocado para el 30 de enero manifestaciones en Bilbao, Pamplona, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz contra la reforma laboral pactada por el Gobierno español con la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT.

Esta movilización ha sido presentada en una rueda de prensa ofrecida en Bilbao por los representantes de estos sindicatos.

Las marchas, previstas para las 12:00 horas, se desarrollarán bajo el lema "No a esta reforma laboral" y las movilizaciones sumarán otras reivindicaciones como la defensa del marco vasco de relaciones laborales y el rechazo "al despido barato". Las manifestaciones partirán desde la plaza Moyua, en Bilbao, desde Alderdi Eder, en San Sebastián; desde la plaza Bilbao, en Vitoria-Gasteiz, y desde la antigua Estación de Autobuses en Pamplona.

En la comparecencia, han denunciado que se tomen "las decisiones en Madrid sobre un tema de tanta importancia" para los trabajadores vascos, lo que, a su juicio, "pone de manifiesto los límites del autogobierno" de Euskadi y Navarra. Han denunciado que han sido justamente los agentes sociales que no representan a las y los trabajadores ni a la ciudadanía vasca los que han tomado decisiones en esta materia.

Asimismo, han reprochado al Gobierno español que no haya cumplido su palabra y que no haya derogado la reforma laboral "impuesta unilateralmente" por el Partido Popular en 2012. "Ni siquiera ha hecho lo prometido, porque no ha revertido los elementos más dañinos de aquella reforma laboral", han denunciado.

Además, según han anunciado, también se convocarán concentraciones en los centros de trabajo el día previo a la votación de la reforma laboral.