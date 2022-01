30/01/2022 20:24 Economía ley reforma laboral Los agentes políticos y sociales se posicionan a las puertas de una semana decisiva para la reforma laboral itxaso león kareaga | eitb media El próximo jueves se debatirá en el Congreso de los Diputados el decreto de la reforma laboral. Diversos agentes políticos, entre partidos y sindicatos, han expresado en los últimos días que seguirán rechazando el decreto, y han dejado claras sus condiciones. Escuchar la página Escuchar la página

Los grupos PNV, EH Bildu y ERC mostrarán estos días su fuerza ante el decreto de la reforma laboral, muy criticado por todo el bloque de la izquierda y que de momento no cuenta con el beneplácito de ninguno de ellos. El reloj de las negociaciones tiene margen hasta el jueves 3 de febrero, cuando se debatirá el decreto en el Congreso de los Diputados.

La convalidación o derogación de la reforma laboral pactada con patronal y sindicatos (CCOO y UGT) y que el Ejecutivo de coalición quiere dejar "intacta" indica que a día de hoy podría salvarse con el apoyo de Ciudadanos y de otros partidos minoritarios.

Por su parte, diversos agentes políticos, entre partidos y sindicatos, han expresado en los últimos días que seguirán rechazando el decreto, y han dejado claras sus condiciones.

Posiciones y perspectivas de cara al jueves

La vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha pedido a los 18 diputados vascos presentes en el Congreso de los Diputados que apoyen la reforma laboral y ha advertido a los sindicatos abertzales que "los cambios se hacen en el Boletín Oficial".

En una entrevista a Cadena Ser, Mendia ha manifestado que la modificación del marco laboral pactado supone "un avance en derechos para la clase trabajadora". Así, ha apostado por respetar el acuerdo alcanzado entre Ejecutivo central, patronal, CCOO y UGT, ya que "los agentes sociales tienen un papel que les da la Constitución".

En esa misma línea, la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho que intentarán llevar hasta el final el acuerdo con los socios de investidura. Ha indicado que "seguimos negociando y esperamos sacar adelante la reforma laboral''.

Por su parte, el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar insistía en una reciente entrevista al programa 'Boulevard' de Radio Euskadi en que "el PNV votará 'no' si no se garantiza la prevalencia del marco vasco". En ese sentido, aclaraba que así se lo ha trasladado él personalmente a todos los interlocutores de la mesa de negociación.

Además, el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha acusado este domingo en redes sociales al PNV de hacer "seguidismo" de EH Bildu y de solo saber "atacar a sectores empresariales".

Ortuzar sigue la estela de Urkullu y sus críticas y amenazas veladas a patronal y a los empresarios vascos es el pan nuestro de cada día. El PNV está radicalizado haciendo seguidismo de lo que hace Bildu,y sólo sabe atacar a sectores empresariales. Es grave la prepotencia del PNV pic.twitter.com/An8oBigpfO — Carlos Iturgaiz (@carlositurgaiz) January 30, 2022

Iturgaiz se ha referido a una entrevista concedida por Ortuzar a El Correo, en la que el dirigente jeltzale señala que el Gobierno central debe "poner firme a la patronal", quien "no puede coger de rehén al Congreso".

A juicio del dirigente popular, Ortuzar sigue "la estela de Urkullu y sus críticas y amenazas veladas a patronal y a los empresarios vascos son el pan nuestro de cada día".

Por otro lado, la portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados Mertxe Aizpurua, entrevistada esta semana en 'Boulevard', ha señalado que, de no modificarse el acuerdo de la reforma laboral, no la avalarán de ninguna manera, ya que "sería perpetuar la reforma de Rajoy".

"La propuesta que nos hacen no cambia en nada lo acordado entre Gobierno, patronal y los sindicatos CCOO y UGT. Es un acuerdo para no derogar la reforma laboral. Las nuestras, en cambio, son propuestas de sentido común", ha matizado.

La portavoz de EH Bildu se ha mostrado convencida de que no sería suficiente con un proyecto de ley posterior al acuerdo, "porque eso no serviría para dar protección a los y las trabajadoras" y porque "no podemos estar sujetos a interpretaciones que se hagan de la reforma".

Manifestaciones en Hegoalde

Este domingo han tenido lugar en las capitales de Hegoalde sendas manifestaciones convocadas por ELA, LAB, Steilas, ESK, Etxalde e Hiru. Miles de personas han salido a las calles para rechazar el acuerdo alcanzado para la reforma laboral.

El coordinador de ELA en Navarra, Imanol Pascual, ha explicado que el objetivo de estas manifestaciones ha sido "denunciar que el acuerdo alcanzado en Madrid de reforma laboral supone una gran victoria para la patronal".

Ha destacado que la patronal vio hace diez años "cómo Rajoy aprobó una reforma a su medida, y diez años después tiene una reforma que mantiene los elementos más regresivos" de la misma, y "además lo hace con acuerdo con PSOE, con Unidas Podemos, UGT y CCOO".

También el responsable de negociación colectiva del sindicato ELA, Pello Igeregi, ha visitado este domingo el programa 'Goiz Kronika' de Euskadi Irratia, y ha aclarado que existen dos ámbitos donde la mayoría sindical vasca marca la "línea roja" y que, por tanto, "inevitablemente" tendrían que ser modificados: "el de los despidos y el referente a la negociación colectiva".