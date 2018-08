Economía

Bizkaia se ratifica en su competencia para evitar la amnistía fiscal

Redacción

03/04/2012

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha señalado que no está "tan claro" que Euskadi pueda no aplicar la amnistía fiscal.

La Diputación de Bizkaia se ha ratificado hoy en sus competencias en materia fiscal para no aplicar las medidas de amnistía fiscal aprobadas por el Gobierno del PP.

De esta manera, fuentes del Gobierno foral han respondido, en declaraciones a Efe, a las afirmaciones del secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, que hoy ha asegurado que no está "tan claro" que Euskadi pueda no aplicar la citada amnistía fiscal.

Desde la Diputación vizcaína las fuentes consultadas se han limitado a ratificar todo lo dicho ayer en rueda de prensa por el diputado General de Bizkaia, José Luis Bilbao, y han dicho no tener "ninguna duda" de las competencias de la entidad foral en materia fiscal.

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha señalado que no está "tan claro" que Euskadi pueda no aplicar la amnistía fiscal parcial aprobada por el Gobierno y ha añadido que no está "tan seguro" de que esa sea la solución jurídica en este caso.

Ferre ha indicado que la tesis de Euskadi puede estar hecha "con su mejor saber y entender", pero ha recalcado que la normativa foral no es de independencia tributaria.

En este sentido, ha subrayado que lo que hay es una formativa general de coordinación y que en las relaciones entre diputaciones forales y el Estado cabe la posibilidad de acuerdos interpretativos en las diferentes comisiones, "y que en ultima instancia hay una junta arbitral que decide cuál es la normativa correcta".