09/02/2022 09:46 Economía Radio Euskadi Zubiaurre: "Muchas empresas tendrán dificultades para crear y mantener empleo por la subida del SMI" Mikel Domínguez | EITB Media Eduardo Zubiaurre, presidente de Confebask, ha reiterado en que la prevalencia de los convenios autonómicos "nunca ha sido un motivo de preocupación ni discusión" en el ámbito sociolaboral, aunque vería con buenos ojos que se hiciera ley, como pide el PNV.

Eduardo Zubiaurre, entrevistado en Radio Euskadi. Foto: EITB Media

Eduardo Zubiaurre, presidente de Confebask, ha asegurado en 'Boulevard' de Radio Euskadi que, si el Gobierno de España decide subir el salario mínimo interprofesional, "muchas actividades empresariales van a tener dificultades para crear empleo y mantener los actuales", ya que, junto a la subida de las materias primas y de "costes de todo tipo", también se incrementará "mucho" y en poco tiempo "el coste salarial".

El líder del empresariado de la CAV reconoce que la subida del SMI "tiene una lectura social" porque "afecta a los colectivos desgraciadamente peor remunerados", unas 40 000 personas en Euskadi, y "es una realidad que está ahí", pero desde el mundo empresarial se cree que afectará a "actividades con limitaciones para no poder pagar más", como los servicios domésticos o la hostelería. "Seguramente no sea el mejor momento para seguir en esa senda de increpento fuerte en porcentaje", asegura.

Zubiaurre ha celebrado la aprobación de la reforma laboral, cuya "gran virtud es que ha sido firmada, elaborada y conseguida entre las tres partes —Gobierno, patronal y sindicatos— por primera vez en democracia" y, además, "no ha modificado tanto los elementos de flexibilidad" de la reforma de Rajoy. Para la patronal vasca, el acuerdo fue importante porque trae "estabilidad" y "nos permite seguir compitiendo a futuro".

El presidente de Confebask esperaba que la tramitación parlamentaria hubiera sido "más tranquila y menos sorprendente". Cree que la exigencia del PNV sobre la prevalencia de los convenios autonómicos, que los llevó a votar en contra, "es un tema resuelto que ya está garantizado". Ha explicado que el acuerdo de 2017 entre patronal y sindicatos vascos establece "claramente" la prioridad de todos los convenios autonómicos, a pesar de que son "poquísimos", ya que la estructura de la negociación colectiva es sobre todo sectorial. Ese tema "nunca ha sido un motivo de preocupación ni discusión" en el ámbito sociolaboral, y vería con buenos ojos que se hiciera ley, como pide el PNV, pero "no tiene relevancia ni efecto práctico".

Zubiaurre no duda de que CC. OO. estará en la próxima reunión de la Mesa de Diálogo Social, como el propio sindicato ha asegurado, y reconoce que los acuerdos tendrían "mayor legitimidad" si ELA y LAB participaran, pero "no hay que negar que estamos las tres partes representadas, aunque una de ellas no tenga la representación mayoritaria".

Finalmente, el líder empresarial ha confirmado las perspectivas de recuperación de empleo en 2022, aunque queda por ver en qué intensidad y a qué ritmo. Celebra que la recuperación del empleo está siendo "más rápida" que la recuperación económica, gracias a los ERTEs y al impulso del empleo público.