11/02/2022 10:00 Economía Radio Euskadi Biurrun: "La reforma laboral se ha quedado corta, pero todo lo aprobado es positivo" Eider Garaikoetxea O. | EITB Media La magistrada asegura que aún quedan temas importantes "pendientes" y asegura que estaría bien contar con una legislación que asegurara la prevalencia de los convenios autonómicos.

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Garbiñe Biurrun, ha señalado que la recién aprobada "reforma laboral se ha quedado corta respecto a las expectativas que había", aunque ha admitido que "todo lo aprobado es positivo, pero quedan cosas positivas pendientes, aún más positivas si cabe que las aprobadas".

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, que hoy emite desde Tolosa, y preguntada sobre la polémica de la prevalencia o no de los convenios autonómicos, la presidenta de la Sala de lo Social del TSJPV ha afirmado que "no está todo resuelto" pese al acuerdo de 2017: "No las tengo todas conmigo de que en el Tribunal Supremo se decidiera otra cosa", ha añadido. Así, ha dicho que estaría bien contar con una legislación que asegurara la prevalencia de dichos convenios; "la ministra Yolanda Díaz incluso lo ha sugerido".

Biurrun ha asegurado que "había que haber dado una vuelta" al tema de los despidos o la descentralización productiva, aunque tal como ha puntualizado, "las normas no terminan cuando se publican en el BOE (...) son los tribunales los que les dan el auténtico sentido".

Respecto a los abusos a menores en el seno de la iglesia católica, ha denunciado los "años de silencio y opacidad" y "aunque llegue muy tarde", ha celebrado que se aborde la cuestión. "Hay que averiguar las causas, y confirmar si ahora no concurren esas causas, porque si no habría que ponerles coto de inmediato (...) algunos casos son recientes, y eso me preocupa incluso más, es realmente urgente", ha concluido.