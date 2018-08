Economía

Sentencia

CAF indemnizará con 100.000 euros la familia de un muerto por amianto

Redacción

09/04/2012

El Tribunal Supremo ha rechazado el último recurso de la empresa y confirma la indemnización a la familia de un soldador de la empresa guipuzcoana.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a CAF a indemnizar con 103.390 euros a la familia de un soldador ya fallecido víctima del amianto, al rechazar el último recurso interpuesto por la empresa guipuzcoana.

El Juzgado de lo Social de Donostia primero y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco después se habían pronunciado ya a favor de la familia del soldador. CAF presentó ante el Supremo un recurso de unificación de doctrina al entender que había otras sentencias contradictorias y, en concreto, una del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que desestimaba la reclamación de indemnización por daños y perjuicios de otro trabajador afectado también por amianto.

Para el alto tribunal, sin embargo, "no existe contradicción entre las sentencias comparadas". Así, señala que en el caso del trabajador de CAF, además de existir una "relación de causalidad" entre los hechos y la patología padecida por el soldador, mesotelioma pleural, "se ha probado que la empresa no adoptó medida de seguridad alguna, llevando a cabo procedimiento alguno para evitar las consecuencias de la exposición de los trabajadores al amianto, ni controles de vigilancia de la salud", llegando la Sala a la conclusión "de que la demandada no actuó con la diligencia debida".

Estos extremos no se prueban en la sentencia catalana, por lo que el Tribunal Supremo desestima el recurso de CAF y confirma la indemnización a la familia de este soldador de la empresa guipuzcoana.